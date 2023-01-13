Рада поддержала введение налоговых и таможенных льгот, противоречащих требованиям МВФ, - нардеп

Упомянутые инициативы нарушают программу с Международным валютным фондом, отметил народный депутат Ярослав Железняк в соцсети Telegram.

Фото: https://armyinform.com.ua/

По его мнению, вряд ли они будут приняты окончательно.

Законопроекты, в частности, предусматривают освобождение импорта оборудования и комплектующих от НДС и пошлин.

"Речь о ввозе в Украину исключительно для собственного производства (по конкретным кодам) на территории Украины без права отчуждения на любых условиях раньше пяти лет с даты их ввоза на таможенную территорию Украины", — отметил нардеп.

Кроме того, новации, поддержанные парламентом в первом чтении, предусматривают освобождение оборудования от НДС и пошлины для профессионального (профессионально-технического) и профессионального высшего образования, подготовки кадров для предприятий.

Также документы определяют особенности налогообложения рентной платой использования недрами и добычу железной руды на период действия военного положения. Вместе с тем, предприниматели на упрощенной системе налогообложения четвертой группы освобождены от уплаты налога за земельные участки, расположенные на территориях боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Принятые за основу документы также предусматривают освобождение энергогенерирующих компаний от ренты за специальное использование воды. Вместе с тем, от уплаты НДС освободили услуги по демонстрированию фильмов дублированных, озвученных на государственном языке на территории Украины. Кроме того, Верховная Рада Украины продлила сроки службы зарегистрированных РРО (регистраторов расчетных операций) до завершения действия военного положения.



"Возможно, ко второму чтению уберут срок службы для РРО как факт", – предположил нардеп.



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