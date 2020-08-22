Растет ежемесячно: стала известна зарплата главы СБУ Баканова

Заработная плата руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова уже третий месяц подряд повышается, сообщает "Страна".

По данным СБУ, в июне Баканову было начислено 93 567 гривен, что на более 4 тысячи гривен больше, чем в мае. Отмечается, что размер зарплаты указан с учетом всех надбавок и премий. А вот сумма оклада в сообщении ведомства не указана.

Тогда как в апреле зарплата главы СБУ с надбавками и премиями была равна 87 399 гривен. Уже в следующем месяце, мае, Баканов получил больше на 1796 гривен: сумма составила 89 195 гривен.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Третьякова считает слишком низкой зарплату нардепов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что парламентарии инициировали принятие нового закона о реструктуризации задолженности украинцев за коммунальные услуги. Зарегистрированный представителями "Слуги народа" документ предполагает взимать до 25% заработной платы или 20% пенсии в счет уплаты долга. "Комментарии" спросили экспертов, рискнут ли нардепы принять данный явно непопулярный законопроект и как решить проблему долгов по коммуналке.

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