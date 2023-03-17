Рейтинг стран по минимальной зарплате в мире на 2023 год: на каком месте Украина

Ресурс Picodi провел обширное исследование и проанализировал 67 стран мира по параметру минимальной заработной платы по состоянию на 2023 год. В рейтинге оказались неожиданные лидеры. Также в список стран попала и Украина. На каком она месте? Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Picodi.

Минимальная заработная плата. Фото из открытых источников

Аналитики Picodi проанализировали 67 стран на минимальную зарплату, установленную правительством. Из-за отличия в налоговых системах, которые могут составлять от 0 до 35%, исследование учитывает только чистые деньги, которые работники получают, то есть уже с налогами.

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Таким образом, самая минимальная зарплата зафиксирована в Люксембурге — 2,140 долларов. На втором месте оказалась Австралия – 2,022 доллара. Третье место заняли Нидерланды – 1,895 доллара. В десятку также попали: США, Бельгия, Новая Зеландия, Канада и другие.

Согласно этому рейтингу, Украина находится на 60 месте с минимальной зарплатой в 146 долларов. Ниже всего минимальная зарплата среди проанализированных 67 стран мира оказалась в Нигерии – 68 долларов. Также предел в 100 долларов не преодолели Узбекистан и Индия – 72 и 95 долларов соответственно.

Минимальная зарплата в США составляет 1,550 долларов, Великобритании – 1705, в Польше – 584, а в Молдове 180. Зарплата у жителей Российской Федерации – 224 доллара, а белорусы получают 189 долларов. Главная цель установления минимальных зарплат — обеспечить базовый уровень потребностей работника, такие как еда и жилье, однако это не всегда соответствует действительности.

Просмотреть визуализацию с зарплатами можно ниже:





Напомним, что официально минимальная зарплата в 2023 году в Украине — 6700 грн.



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