Рожкова рассказала о влиянии Коломойского на банковскую систему Украины

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в беседе с президентом Киевской школы экономики (Kyiv School of Economics – KSE) заявила, что олигарх Игорь Коломойский не имеет прямого влияния на банковскую систему Украины. В то же время, по ее словам, на фоне множества судебных процессов касательно национализации "ПриватБанка" не прямое влияние, несомненно, есть. Эти процессы являются негативными для банковской системы страны.



Фото: пресс-служба НБУ

Екатерина Рожкова отметила, что "ПриватБанк" на сегодняшний день является независимой финансовой структурой, которая работает в судебных процессах. Также она выразила надежду, что банк получит победу в этих процессах.

Ранее "Комментарии" писали, что заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала, когда состоится очередной этап переговоров Украины с МВФ. По ее словам МВФ занял жесткую позицию в вопросе возвращения "ПриватБанка" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а остальные пункты меморандума перекликаются с прошлыми договоренностями, сообщила Рожкова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!