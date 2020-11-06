Рожкова рассказала о влиянии Коломойского на банковскую систему Украины

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Татьяна Веремеева
Заместитель
главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в беседе с президентом
Киевской школы экономики (Kyiv School of Economics – KSE) заявила, что олигарх
Игорь Коломойский не имеет прямого влияния на банковскую систему Украины. В то
же время, по ее словам, на фоне множества судебных процессов касательно
национализации "ПриватБанка" не прямое влияние, несомненно, есть. Эти процессы
являются негативными для банковской системы страны.
Фото: пресс-служба НБУ
Екатерина
Рожкова отметила, что "ПриватБанк" на сегодняшний день является независимой
финансовой структурой, которая работает в судебных процессах. Также она
выразила надежду, что банк получит победу в этих процессах.
Ранее "Комментарии"
писали, что заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала, когда состоится
очередной этап переговоров Украины с МВФ. По ее словам МВФ занял жесткую
позицию в вопросе возвращения "ПриватБанка" Игорю Коломойскому и Геннадию
Боголюбову, а остальные пункты меморандума перекликаются с прошлыми
договоренностями, сообщила Рожкова.
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