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Главная Новости Бизнес финансы Рожкова рассказала о влиянии Коломойского на банковскую систему Украины
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Рожкова рассказала о влиянии Коломойского на банковскую систему Украины

Екатерина Рожкова отметила, что на фоне судов вокруг «ПриватБанка» Игорь Коломойский все же влияет на банковскую систему страны

сегодня, 18:48
Автор:

Татьяна Веремеева

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в беседе с президентом Киевской школы экономики (Kyiv School of Economics – KSE) заявила, что олигарх Игорь Коломойский не имеет прямого влияния на банковскую систему Украины. В то же время, по ее словам, на фоне множества судебных процессов касательно национализации "ПриватБанка" не прямое влияние, несомненно, есть. Эти процессы являются негативными для банковской системы страны.

Рожкова рассказала о влиянии Коломойского на банковскую систему Украины

Фото: пресс-служба НБУ

Екатерина Рожкова отметила, что "ПриватБанк" на сегодняшний день является независимой финансовой структурой, которая работает в судебных процессах. Также она выразила надежду, что банк получит победу в этих процессах.

Ранее "Комментарии" писали, что заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала, когда состоится очередной этап переговоров Украины с МВФ. По ее словам МВФ занял жесткую позицию в вопросе возвращения "ПриватБанка" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а остальные пункты меморандума перекликаются с прошлыми договоренностями, сообщила Рожкова.


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