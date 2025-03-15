Самые прибыльные акции индекса S&P 500: куда нужно вкладывать деньги

В 2024-2025 году фондовый индекс S&P 500 продолжил свой рост. Американский рынок акций продолжил демонстрировать оживленную тенденцию. Значительную роль в этом сыграли акции компаний, связанных с искусственным интеллектом. Nvidia, которая стала основой для "ИИ-революции", оказалась наверху рейтинга, обеспечив рост более чем в 39%.

Самые прибыльные акции индекса S&P 500. Фото из открытых источников

На втором месте в рейтинге оказалась компания Netflix с 36,5%. Третьей стала Apple с 32%. Четвертая Booking Holdings с 30,7%. Замкнула топ-5 самых прибыльных акций компаний Texas Pacific Land Corporation – 28,4%.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на растущую популярность флагманской криптовалюты , количество людей, обладающих биткоинами в мировом масштабе, остается достаточно низким. Согласно новому исследованию компании River, специализирующейся на финансовых услугах в сфере цифровых активов, только 4% мирового населения пока имеют в собственности биткоины.

Высокая концентрация владельцев BTC наблюдается в США, где около 14% населения владеют этой криптовалютой. Северная Америка остается континентом с высоким уровнем принятия биткоина как среди частных лиц, так и среди учреждений. Африка же демонстрирует самый низкий показатель – лишь 1,6% населения имеют биткоины. Исследование также выявило, что уровень принятия BTC обычно выше в развитых регионах по сравнению с развивающимися.

River оценивает, что биткоин достиг всего 3% своего максимального потенциала принятия, что свидетельствует о ранней стадии его глобального распространения. Компания пришла к выводу о 3% принятия, рассчитав общий адресный рынок биткоина, включающий правительства, корпорации и учреждения, на уровне всего 1%. При вычислении этого показателя учитывались как недостаточная алокация со стороны институтов, так и уровень владения среди частных лиц.