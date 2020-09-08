Сколько денег и куда больше всего тратят украинцы - статистика

Больше всего средств украинским семьям приходится тратить на оплату жилья, коммунальных услуг и питания. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, специалисты проанализировали затраты и ресурсы домохозяйств Украины в I квартале этого года. Как показывает результат, продукты питания и безалкогольные напитки в среднем в месяц обходятся одному домохозяйству в 3843,59 грн: это самая большая категория расходов. На втором месте - оплата жилья и коммунальных услуг, что стоит 1763,74 грн в среднем ежемесячно. Кроме того, в среднем ежемесячно украинское домохозяйство отдает на одежду и обувь 414,81 грн, здравоохранение - 409,98 грн, транспорт - 323,31 грн, связь - 302,07 грн, табачные изделия - 209,31 грн, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья - 179,70 грн, отдых и культуру - 156,21 грн, рестораны и гостиницы - 147,14 грн, алкогольные напитки - 115,46 грн, образование - 107,97 грн.

Ранее "Комментарии" проанализировали показатели прожиточного минимума в Украине и в мире. Так, жители США могут тратить в 20 раз больше денег, чем украинцы.

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