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Сколько украинцев получают зарплаты ниже средних

От 15 000 до 30 000 грн получают 31% наших соотечественников

21 июля 2025, 13:35
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Кравцев Сергей

Более половины украинцев, а это 53%, получают зарплату, которая минимум на 25% меньше средней – до 15 000 гривен. Средняя зарплата в Украине на июнь 2025 года составляла 24 609 грн. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает платформа OLX.

Сколько украинцев получают зарплаты ниже средних

Зарплата. Фото: из открытых источников

Отмечается, что от 15 000 до 30 000 получают 31%, от 30 000 до 50 000 — 10%. Более 50 000 зарабатывают всего 6% респондентов.

Также заметно увеличение количества женщин в различных профессиональных сферах.

В связи с мобилизацией женщинам все чаще приходится занимать должности, на которых ранее в основном трудились мужчины. Сферы, в которых женщины стали чаще работать в 2025 году выглядят так: логистика и транспорт — 42%; безопасность и Силы обороны — 32%; руководящие должности в бизнесе — 29%; IT и программирование — 28%; строительство и рабочие специальности — 19%.

Эксперты отмечают, что спрос на кадры и нехватка работников является одной из основных причин, по которой работодатели более охотно трудоустраивают женщин. Об этом сообщили более 30% опрошенных. Зато 48% ответили, что главный фактор — изменение приоритетов из-за войны.

"Очевидно, мы и в дальнейшем будем наблюдать увеличение количества рабочих мест для женщин, поэтому обязательными будут изменения для улучшения доступа для них к новым профессиям. В частности, опрошенные определили, что таким изменением может быть введение гибкого графика (42%). Еще для 25% актуальны государственные и бизнес-программы поддержки или образовательные программы и курсы (14%)", — говорится в исследовании.

Читайте также на портале "Комментарии" — зарплаты в Украине растут стремительными темпами. Однако руководители украинских предприятий несколько изменили планы на ближайшие 12 месяцев. Об этом говорится в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за II квартал 2025 года.




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