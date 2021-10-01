Сколько в Украине зарегистрированных коллекторских компаний

Нацбанк Украины сообщает, что проверил документы у еще двух коллекторских компаний.



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Коллекторские компании до 14 октября проходят регистрацию в Нацбанке Украины, согласно Закону Украины №4241, который еще иногда называют законом о защите должников. До 13 августа подано 64 заявки, с тех пор национальный регулятор обрабатывает документы и время от времени сообщает о том, кого зарегистрировано.

Сейчас коллекторских компаний, которые официально имеют право заниматься своей деятельностью с середины октября 2021 — 23:

1) ООО "Компания Аксилиум";

2) ООО "Инфидис";

3) ООО "Финтех-колектив";

4) ООО "Служба исполнения взысканий";

5) ООО "Украинское коллекторское агентство";

6) ЮФ "Ессаймент";

7) ЮК "Ессаймент";

8) ООО "Целтис";

9) УК "Талион";

10) ООО "Ессаймент Кредит Менеджмент";

11) ЮФ "Еверлиґал";

12) ООО "Снейк Финанс";

13) ООО "Внутренняя исполнительная служба";

14) ООО "Кредит Долг солюшенз";

15) ООО "Тамга Кэпитал";

16) ООО "Коллекторская компания УА";

17) ООО "Профикол";

18) ФК "Доверие и Гарантия";

19) ООО "Кредит Нет";

20) ООО "Коллекторская компания "Ликвид ";

21) ООО "Цикл Финанс";

22) ООО "КА Долговой предел ";

23) ООО "Юридическая компания Трипл Си ".

Регистрационные данные пока можно найти в специальной таблице . В ней указан адрес, фамилия имя отчество руководителя, контакты (номер телефона и электронная почта). Отныне каждый украинец сможет зайти в Реестр коллекторских компаний и увидеть, кто же ему звонит и напоминает о погашении долга.

Согласно закону, компании должны будут соблюдать определенные правила. Например, они не должны находиться на временно оккупированной территории или территории проведения военных операций. Также кредиторская компания обязана выполнять ряд этических требований: запрещено использовать шантаж, угрозы, унижать, контактировать в выходные дни, контактировать чаще, чем два раза в сутки, прятать номера телефона, компрометировать на работе, перед родственниками и тому подобное. Кроме того, если банк заключил соглашение о возврате долга с компанией, которой нет в реестре, то такая сделка недействительна. Если соглашение не расторгнут, то банк будет оштрафован на сумму от пяти до восьми тысяч необлагаемых минимумов, то есть на сумму от 85 до 136 тыс. грн (по состоянию на 2021).

О защите украинцев от произвола коллекторов портал "Комментарии" публиковал соответствующий материал раньше.

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