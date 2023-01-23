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Стало известно, что украинский суд отобрал у российского миллиардера из «Форбс»

Высший антикоррупционный суд по иску Минюста конфисковал имущество и активы попавшего под санкции российского миллиардера

23 января 2023, 22:49
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Автор:

Моесеенко Валентина

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины, поданный в отношении российского миллиардера, и применила к нему санкцию, предусмотренную п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях", пишут "Комментарии".

Стало известно, что украинский суд отобрал у российского миллиардера из «Форбс»

ВАКС конфисковал активы Михаила Шелкова

Михаил Шелков занимает 59 место в российском списке Forbes, его состояние оценивается в 1,5 млрд долларов. Он является основным бенефициаром и заместителем председателя совета директоров ВСМПО-Ависма. Это один из крупнейших в мире поставщиков титана, который необходим в авиастроении и космической отрасли.

Подсанкционный Шелков, по данным Transparency International, также возглавлял инвестиционное подразделение госкомпании "Ростех", контролирующей военных подрядчиков в России. Под санкции Украины Шовков попал в прошлом году.

По данным сайта ВАКС в доход государства взыскано:

– квартиру общей площадью 175,5 кв. м в Одессе;

парко место в Одессе;

– состав рулонов нержавеющей стальной ленты общей площадью 2411,3 кв. м в Никополе;

– комплекс в Никополе;

– квартиру общей площадью 68,5 кв. м Никополе;

– трактор колесный;

– прицеп;

– автомобиль LEXUS;

– четыре автомобиля MITSUBISHI PAJER0 SPORT;

– денежные средства на банковских счетах;

– 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ВСМПО ТИТАН Украина".

Михаил Шовков и его представители пока никак не прокомментировали решение суда.

Читайте на портале "Комментарии" - Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины, поданный в отношении бывшего президента и приближенных к нему лиц по взысканию в доход государства имущества.



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