Стало известно, из каких стран Украина больше всего импортирует лекарства

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Таисия Ерохина
Крупнейшим импортером лекарств в Украину является Германия, тогда как лидерство в экспорте украинских лекарств держит Узбекистан. Такие данные содержит инфографический справочник "Фармацевтика Украины 2020", подготовленный компанией Top Lead при поддержке фармацевтической компании "Дарница" и аналитического партнера BusinessViews.
Так, в ТОП-10 направлений импорта лекарств в Украину были включены следующие государства:
1) Германия - 329 млн долларов за 2019 год;
2) Индия - 163;
3) Франция - 145;
4) Италия - 109;
5) Словения - 94;
6) Великобритания - 69;
7) Венгрия - 58;
8) Польша - 58;
9) Австрия - 56;
10) Испания - 51.
Тогда как экспортирует лекарства Украина больше в следующие страны: Узбекистан - 51 млн долларов за 2019 год, Бразилия - 30, Беларусь - 19, Казахстан - 18, Молдова - 14, Россия - 14, Грузия - 12, Азербайджан - 12, Ирак - 9 Литва - 8.
Напомним, назван ТОП-10 лидеров аптечного рынка Украины. Лидерство держат как отечественные, так и иностранные производители.
Ранее сообщалось, какие лекарства покупают в аптеках Украины чаще. В рейтинг вошли препараты, отпускаемые по рецепту, так и без.
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