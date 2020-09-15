Стало известно, из каких стран Украина больше всего импортирует лекарства

Крупнейшим импортером лекарств в Украину является Германия, тогда как лидерство в экспорте украинских лекарств держит Узбекистан. Такие данные содержит инфографический справочник "Фармацевтика Украины 2020", подготовленный компанией Top Lead при поддержке фармацевтической компании "Дарница" и аналитического партнера BusinessViews.

Так, в ТОП-10 направлений импорта лекарств в Украину были включены следующие государства:

1) Германия - 329 млн долларов за 2019 год;

2) Индия - 163;

3) Франция - 145;

4) Италия - 109;

5) Словения - 94;

6) Великобритания - 69;

7) Венгрия - 58;

8) Польша - 58;

9) Австрия - 56;

10) Испания - 51.

Тогда как экспортирует лекарства Украина больше в следующие страны: Узбекистан - 51 млн долларов за 2019 год, Бразилия - 30, Беларусь - 19, Казахстан - 18, Молдова - 14, Россия - 14, Грузия - 12, Азербайджан - 12, Ирак - 9 Литва - 8.

Напомним, назван ТОП-10 лидеров аптечного рынка Украины. Лидерство держат как отечественные, так и иностранные производители.

Ранее сообщалось, какие лекарства покупают в аптеках Украины чаще. В рейтинг вошли препараты, отпускаемые по рецепту, так и без.

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