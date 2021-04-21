Стало известно, как изменятся цены на продукты на Пасху

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Елизавета Черных
В преддверии великого христианского праздника Пасхи, множество украинцев волнует вопрос, какими будут цены продуктов на прилавках магазинов и супермаркетов. По словам экономиста Олега Пендзина, стоимость пасхальной корзины будет зависеть от уровня дохода населения в разных регионах страны. Об этом специалист рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".
Цены на продукты в Украине на Пасху - фото из открытых источников
Пендзин считает, что даже в случае предпасхального ажиотажа, цены на продукты не сильно изменятся — максимум они вырастут на 5%, кроме цен на овощи:
Напомним, что в Украине не планируют вводить локдаун на пасхальные и майские праздники. Об этом сказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, необходимо максимально исключить большие скопления людей во время праздников. Именно это может предотвратить новую вспышку коронавируса. Ляшко отметил, что сейчас в Украине наблюдается стабилизация заболеваемости.
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