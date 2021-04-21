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Стало известно, как изменятся цены на продукты на Пасху

Экономист не прогнозирует сильного подорожания продуктов

сегодня, 08:56
Автор:

Елизавета Черных

В преддверии великого христианского праздника Пасхи, множество украинцев волнует вопрос, какими будут цены продуктов на прилавках магазинов и супермаркетов. По словам экономиста Олега Пендзина, стоимость пасхальной корзины будет зависеть от уровня дохода населения в разных регионах страны. Об этом специалист рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

Стало известно, как изменятся цены на продукты на Пасху

Цены на продукты в Украине на Пасху - фото из открытых источников

"Средняя зарплата по Украине около 12,5 тыс. грн. В Киеве она 17 тыс. грн, а на западе Украины, в частности, на Тернопольщине (где пасхальная корзина самая дешевая в Украине – ред.), меньше 10 тыс. грн, так что от дохода, несомненно, зависит и стоимость пасхальной корзины", — сказал экономист, отметив, что разница в стоимости продуктов между регионами будет порядка 300-320 грн. 

Пендзин считает, что даже в случае предпасхального ажиотажа, цены на продукты не сильно изменятся — максимум они вырастут на 5%, кроме цен на овощи: 

"У нас добрая традиция – сезонное подорожание, разница между ценами ноября и ценами июня – 120%. Те же свекла, морковь подорожали на 60% за три месяца. Будут дорожать до тех пор, пока не будут первые поступления урожая с открытого грунта и не будут привязаны к пасхальным праздникам", — сказал эксперт. 

Напомним, что в Украине не планируют вводить локдаун на пасхальные и майские праздники. Об этом сказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, необходимо максимально исключить большие скопления людей во время праздников. Именно это может предотвратить новую вспышку коронавируса. Ляшко отметил, что сейчас в Украине наблюдается стабилизация заболеваемости.



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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/9463-podorozhanie-produktov-ekonomist-rasskazal-chto-budet-s-cenami-na-pashu
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