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Главная Новости Бизнес финансы Стало известно, как мошенники в Украине воруют PIN-коды банковских карт
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Стало известно, как мошенники в Украине воруют PIN-коды банковских карт

В МВД Украины рассказали, как не позволить мошенникам украсть деньги с вашей банковской карты

27 апреля 2021, 18:28
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине мошенники выслеживают PIN-коды банковских карт рядом с банкоматами с помощью камер. Об этом сообщает МВД Украины в своем Telegram-канале.

Стало известно, как мошенники в Украине воруют PIN-коды банковских карт

Банкомат. Фото из открытых источников

Как сообщили в МВД, злоумышленники следят за вами с помощью скрытых видеокамер. Мошенники устанавливают в банкоматы специальные скимминговые устройства, которые считывают данные магнитных лент.

Поэтому правоохранители советуют прикрывать клавиатуру рукой, когда вводите код карты.

Защитить ваши средства на банковских счетах помогут эти правила безопасности:

1. Выбирайте банкоматы, расположенные в отделениях банков, гипермаркетах, освещенных и людных местах. Там мошенникам сложнее установить сторонние приборы.

2. Перед тем, как вставить карту, осмотрите банкомат. Там не должно быть подозрительных деталей или несоответствия элементов по цвету.

3. Никому не говорите данные своей банковской карты, особенно CVV и PIN-код.

4. Не давайте свою карту посторонним людям при расчетах в заведениях питания или магазинах.

Напомним, для защиты сбережений на банковском счете существует ряд правил платежной безопасности, которые могут предотвратить кражу ваших денег с банковской карты. В рекомендациях правоохранителей говорится о восьми важных правилах безопасности, которые позволят защитить свои средства.

Как ранее писал портал "Комментарии", существует несколько правил и моментов, на которые вам необходимо обратить внимание при получении микрокредита в Украине, — так называемых денег до зарплаты. Микрокредиты — это небольшие займы на короткий период времени. По данным Национального банка Украины, подобная услуга пользуется спросом в украинцев.


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Источник: https://t.me/mvs_ukraine/6335
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