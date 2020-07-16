Стало известно, на сколько вырастет зарплата медиков с 1 сентября

Осенью медики в Украине будут получать большую заработную плату – суммы выплат вырастут на 1-3 тысячи грн. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, вчера, 15 июля, на заседании правительства приняли постановление о повышении заработных плат украинским медикам.

"Принято решение относительно обеспечения финансовым ресурсом доплат медицинским работникам начиная с 1 сентября и до конца года, - сказал Степанов. - Врачам в среднем заработная плата будет повышена на 3,5 тысячи грн, медицинскому персоналу – около 2,5 тысячи грн, младшему медицинскому персоналу – на 1 тысяч 250 грн".

Также министр добавил, что средства в сумме 103 млн 655 тысяч грн были выделены для стажировки врачей-интернов.

Как ранее сообщалось, в Украине острый дефицит медиков: каких врачей не хватает больше всего. В частности, коронавирусная эпидемия указала на острый дефицит врачей, специализирующихся на борьбе с вирусными угрозами.

Ранее стало известно, когда и на сколько повысят минимальную зарплату в Украине.

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