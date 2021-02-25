Стало известно о размере средней зарплаты в Украине и в мире

Стало известно размер средней заработной платы в Украине. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Какая средняя зарплата в Украине и мире - сравнение. Фото: alexcredit.ua

Оказывается средняя зарплата примерно в 2,8 раза выше минимальной. Если верить статистике, за год доходы украинцев выросли на 10,1 процента. Размер средней зарплаты в Украине составляет 14 179 гривен.

Однако треть украинцев живет за чертой бедности. Они получают зарплату ниже минимальной (6 000 гривен).

Стоит заметить, что зарплаты разных профессий Украины разительно отличаются. Больше всего получают программисты. Их месячный заработок колеблется в пределах 26,6 тысячи гривен. Намного меньше зарплаты имеют врачи и учителя — соответственно 10 тыс. грн и 6,5 тыс. грн. К тому же, эти профессии оплачиваются хуже, чем в Европе.

Всего в мировом рейтинге средних зарплат Украина заняла 127 место.

Лидерскую позицию и самую высокую среднюю зарплату имеет Швейцария. Там зарабатывают 5 425,26 доллара в месяц.

Достаточно большие зарплаты и в США 2 834,06 долларов.

Одна из прогрессивных европейских стран Германия имеет показатель в 2 419,62 доллара. В соседней Польше зарабатывают 765,57 доллара, в России — 636,6 доллара.

Последние места в рейтинге занимают африканские страны.

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