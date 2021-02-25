logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.02.2021

BTC/USD

51410.80

ETH/USD

1646.29

LTC/USD

201.80

НБУ 25.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес финансы Стало известно о размере средней зарплаты в Украине и в мире
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно о размере средней зарплаты в Украине и в мире

Украина заняла 127 место в мировом рейтинге средних зарплат

сегодня, 16:05
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно размер средней заработной платы в Украине. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Стало известно о размере средней зарплаты в Украине и в мире

Какая средняя зарплата в Украине и мире - сравнение. Фото: alexcredit.ua

Оказывается средняя зарплата примерно в 2,8 раза выше минимальной. Если верить статистике, за год доходы украинцев выросли на 10,1 процента. Размер средней зарплаты в Украине составляет 14 179 гривен.

Однако треть украинцев живет за чертой бедности. Они получают зарплату ниже минимальной (6 000 гривен).

Стоит заметить, что зарплаты разных профессий Украины разительно отличаются. Больше всего получают программисты. Их месячный заработок колеблется в пределах 26,6 тысячи гривен. Намного меньше зарплаты имеют врачи и учителя — соответственно 10 тыс. грн и 6,5 тыс. грн. К тому же, эти профессии оплачиваются хуже, чем в Европе.

Всего в мировом рейтинге средних зарплат Украина заняла 127 место.

Лидерскую позицию и самую высокую среднюю зарплату имеет Швейцария. Там зарабатывают 5 425,26 доллара в месяц.

Достаточно большие зарплаты и в США 2 834,06 долларов.

Одна из прогрессивных европейских стран Германия имеет показатель в 2 419,62 доллара. В соседней Польше зарабатывают 765,57 доллара, в России — 636,6 доллара.

Последние места в рейтинге занимают африканские страны.

Напомним, что в Одесской области две женщины обворовывали пенсионеров. Какую схему использовали аферисты и сколько граждан пострадали от них, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, за сколько минут приезжает "скорая помощь" в Украине и от чего зависит время ожидания неотложной помощи.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://fbc.ua/news/suspilstvo/stala-vidoma-serednya-zarplata-v-ukrayini-i-v-sviti/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ