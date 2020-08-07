kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.08.2020

BTC/USD

11879.15

ETH/USD

397.32

LTC/USD

60.13

НБУ 07.08.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес финансы Стало известно, сколько Украина потратила денег из фонда COVID-19 на лекарства
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько Украина потратила денег из фонда COVID-19 на лекарства

В Минздраве рассказали, сколько бюджетных средств и на что потратили из фонда для борьбы с коронавирусом

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина
Стало известно, сколько Украина потратила денег из фонда COVID-19 на лекарства

Министерство здравоохранения Украины на предотвращение распространения коронавируса COVID-19 потратило более 2,7 млрд грн из соответствующего фонда. Из этой суммы около 1,5 млрд грн – на лекарства. Об этом сообщает "24 канал".

Так, из фонда для борьбы с коронавирусной эпидемией министерство с 1 апреля по 28 июля потратили 2 733,45 млн грн на поставку лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных материалов к ним, средств индивидуальной защиты и оборудования.

Из них лекарственные средства, закупленные за средства государственного бюджета, обошлись в 1 562,14 млн грн. Поставки медицинских изделий составили 1 106,66 млн грн, а медицинского оборудования – 64,65 млн грн.

Отмечается, что также за бюджетные деньги осуществили противоэпидемические мероприятия по противодействию распространению коронавируса, что обошлось в общую сумму 425 млн грн.

Ранее в Минздраве рассказали, какие лекарства от коронавируса проходят тестирование в Украине и как уже применяют лекарственные средства "Корвитин" и "Амиксин".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!