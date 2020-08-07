Стало известно, сколько Украина потратила денег из фонда COVID-19 на лекарства

Министерство здравоохранения Украины на предотвращение распространения коронавируса COVID-19 потратило более 2,7 млрд грн из соответствующего фонда. Из этой суммы около 1,5 млрд грн – на лекарства. Об этом сообщает "24 канал".

Так, из фонда для борьбы с коронавирусной эпидемией министерство с 1 апреля по 28 июля потратили 2 733,45 млн грн на поставку лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных материалов к ним, средств индивидуальной защиты и оборудования.

Из них лекарственные средства, закупленные за средства государственного бюджета, обошлись в 1 562,14 млн грн. Поставки медицинских изделий составили 1 106,66 млн грн, а медицинского оборудования – 64,65 млн грн.

Отмечается, что также за бюджетные деньги осуществили противоэпидемические мероприятия по противодействию распространению коронавируса, что обошлось в общую сумму 425 млн грн.

Ранее в Минздраве рассказали, какие лекарства от коронавируса проходят тестирование в Украине и как уже применяют лекарственные средства "Корвитин" и "Амиксин".

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