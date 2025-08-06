Суд Лондона разоблачил Гороховского: инсайдерские кредиты, сговоры с Коломойским и тень над Monobank

Высокий Королевский суд Лондона по делу против ПриватБанка установил, что группа бывших топ-менеджеров банка, среди которых – нынешние акционеры Monobank Олег Гороховский и Яким Яценко, системно выдавали инсайдерские кредиты компаниям, связанным с главными бенефициарами банка. Суд признал: участники процесса осознавали, что эти ссуды не будут возвращены, и действовали с нарушением этических и банковских стандартов. Об этом сообщают журналисты Ukranews.

Расследование по делу против "ПриватБанка"

Решение суда подтверждает, что Гороховский и Яценко возглавляли комиссию по этике и комплаенсу, которая вместо предотвращения нарушений одобряла рисковые займы. В частности, они поставили подписи под 129 кредитными договорами, ставшими предметом судебного разбирательства.

Также журналисты Ukranews сообщают, что в материалах дела приведены доказательства того, что оба фигуранта оставались в тесном контакте с Игорем Коломойским и другими обвиняемыми после национализации ПриватБанка. Суд зафиксировал многочисленные встречи, обеды, а также переписки между Гороховским и Коломойским, которые продолжались после создания Monobank в 2019 году.

Несмотря на то, что ряд лиц, причастных к делу, объявлены в розыск НАБУ и находятся за пределами Украины, Олег Гороховский не фигурирует в этом списке. Более того, он продолжает публично представлять украинский бизнес, в частности принимал участие во встречах в Офисе президента.

Расследование в Украине продолжается. Дело сопровождают как Национальное антикоррупционное бюро, так и другие правоохранительные органы. Вопрос участия отдельных фигурантов в подписании решений, приведших к потере средств, находится в центре внимания общественности.

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