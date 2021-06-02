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Суд заблокировал банковские счета Шария

Также правоохранители наложили арест на недвижимость блогера в Испании

сегодня, 19:39
Автор:

Данило Матюха

Печерский районный суд города Киева наложил арест на имущество блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Суд заблокировал банковские счета Шария

Анатолий Шарий - фото из открытых источников

По информации журналистов, такое решение суд вынес в рамках уголовного расследования.

"Арест наложен на виллу в Испании и банковские счета Шария", — сообщает источник.

Напомним, что вчера, 1 июня, Литва аннулировала все документы и, в том числе, предоставленный в 2012 году статус политического беженца скандально известному пророссийскому журналисту и лидеру политической силы "Партия Шария" Анатолию Шарию. А в начале марта Шария, подозреваемого в государственной измене, внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины.

Добавим, ранее "Комментарии" сообщали о возможности экстрадиции Анатолия Шария из Испании в Украину. Экспертное мнение о противостоянии украинской власти и политблогера можно узнать в нашем материале.

Также на портале вы найдете информацию о том, как украинский генерал разоблачил Шария как распространителя российской пропаганды.

Отметим, что политический проект "Партия Шария" может оказаться под запретом в Украине. По крайней мере, именно этого будут требовать юристы Министерства юстиции в Окружном административном суде города Киева.

Известно, что и сама партия, и популярный политический блогер Анатолий Шарий, которого политсила позиционирует своим лидером, неоднократно были замечены за нарушениями законов Украины.

Как документальную основу иска в Минюсте собираются использовать ЗУ "О политических партиях в Украине", а именно статью 21. Реакцию экспертов и соцсетей можете узнать в нашем материале.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/sud-nalozhil-arest-imushchestvo-shariya-1622650109.html
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Обусуждения

ролд

сегодня, 18:49

боятся Анатолия, значит уважают

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