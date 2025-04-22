Тайная дорожка из Китая в США: разоблачена схема подмены товаров на 21млн$

Таможенная служба Южной Кореи обнаружила махинации более чем на 20 миллионов долларов . Вместо того чтобы платить высокие пошлины при прямом экспорте в США, китайские компании пересылали свой товар через Корею , меняя маркировку на Made in Korea. Это позволяло им избегать дополнительного собрания, введенного администрацией Дональда Трампа.

Транспортные контейнеры — Reuters

По данным таможенников, 97% таких фальшивых поставок были направлены именно в США . А незаконного экспорта с начала года уже почти столько же, как за весь 2024 год.



Китайские товары либо ввозятся в Южную Корею и отправляются дальше в США под видом корейских, либо их частями ввозят в Корею, собирают там и выдают за местное производство.



Так, например, в январе катодные материалы для батарей более чем на 3 млрд вон, это примерно 2,3 млн долларов, были ввезены из Китая, а затем переправлены в США с фальшивой корейской маркировкой.



А в марте камеры видеонаблюдения на 19,3 млрд вон, это примерно 13,6 млн ударов, ввезли из Китая по частям, собрали в Корее и отправили в США. Это позволило обойти американские ограничения на китайское телекомоборудование.



Таможенная служба Южной Кореи создала специальную группу для борьбы с таким мошенничеством . Некоторые дела уже передают в прокуратуру.



Также Южная Корея ведет совместное расследование с американскими службами , поскольку речь идет о больших суммах и международных нарушениях.



Эти действия — ответ на новые жесткие пошлины , которые снова начала вводить администрация Трампа, в частности, против Китая. В некоторых случаях пошлины достигают 145% , что сильно ударило по торговле между двумя странами. Именно поэтому Китай ищет "обходные пути" через своих торговых партнеров, таких как Корея.



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