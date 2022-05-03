Только около трети украинских страховых компаний имеют прозрачную форму собственности – Нацбанк

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Нарожный Дмитрий
В 2021 году прозрачную
структуру собственности имели 53 украинских
страховых компании из 147, которые подали информацию в Национальный банк Украины
(НБУ).
Непрозрачную структуру собственности выявили у 37 страховщиков. Фото: Страховой адвокат
Об этом свидетельствуют данные отчета НБУ за прошлый
год.
По данным Нацбанка, признаки непрозрачной структуры собственности были
выявлены у 37
страховщиков, а 57 – требуют
дополнительной проверки.
При этом, пять
страховых компаний опоздали с предоставлением этой информации, а не подали данные 10 страховщиков, восемь из которых расположены на временно
оккупированных территориях Украины или территориях проведения операции
Объединенных сил.
В то же время, за минувший год из Госреестра
финансовых организаций было исключено 55 страховых компаний и ни
одной не было включено.
По состоянию на
31 декабря 2021 года в Украине было зарегистрировано 155 страховых компаний.
Из них 142 специализируются на рисковом страховании и 13 на страховании жизни.
Напомним, 16 октября 2019 года президент Украины
Владимир Зеленский подписал закон о "сплите", который перед этим
приняла Верховная Рада.
Согласно закону, Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг ликвидировалась, а ее полномочия распределялись между Национальным банком Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Закон вступил в силу 1 июля 2020 года. Таким образом, контроль за деятельностью страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов и других финансовых учреждений с того времени осуществляют НБУ и НКЦБФР.
Стоит отметить, что принятие закона о
"сплите" было одним из пунктов программы stand-by финансовой помощи
МВФ Украине.
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