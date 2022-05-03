Только около трети украинских страховых компаний имеют прозрачную форму собственности – Нацбанк

В 2021 году прозрачную структуру собственности имели 53 украинских страховых компании из 147, которые подали информацию в Национальный банк Украины (НБУ).

Непрозрачную структуру собственности выявили у 37 страховщиков. Фото: Страховой адвокат

Об этом свидетельствуют данные отчета НБУ за прошлый год.

По данным Нацбанка, признаки непрозрачной структуры собственности были выявлены у 37 страховщиков, а 57 – требуют дополнительной проверки.

При этом, пять страховых компаний опоздали с предоставлением этой информации, а не подали данные 10 страховщиков, восемь из которых расположены на временно оккупированных территориях Украины или территориях проведения операции Объединенных сил.

В то же время, за минувший год из Госреестра финансовых организаций было исключено 55 страховых компаний и ни одной не было включено.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в Украине было зарегистрировано 155 страховых компаний.

Из них 142 специализируются на рисковом страховании и 13 на страховании жизни.

Напомним, 16 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "сплите", который перед этим приняла Верховная Рада.

Согласно закону, Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг ликвидировалась, а ее полномочия распределялись между Национальным банком Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Закон вступил в силу 1 июля 2020 года. Таким образом, контроль за деятельностью страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов и других финансовых учреждений с того времени осуществляют НБУ и НКЦБФР.

Стоит отметить, что принятие закона о "сплите" было одним из пунктов программы stand-by финансовой помощи МВФ Украине.

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