Топ-3 региона, где больше всего богатых украинцев

Самые большие суммы задекларировали в Киеве – 156 млрд грн, Днепропетровской области – почти 30 млрд грн и во Львовской области – 18,2 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы Украины.

Деньги. Фото: из открытых источников

Налоговики зафиксировала значительное увеличение количества официальных миллионеров – их более 17 000, что на 6600 больше, чем в прошлом, говорится в сообщении ГНС.

Эти состоятельные украинцы задекларировали за 2024 год совокупный доход в размере 253,6 млрд гривен и уплатят в бюджет 8,7 млрд гривен налогов.

Один из киевлян и вовсе установил национальный рекорд, задекларировав налоговые обязательства в размере 4,6 млрд гривен.

Всего за декларационную кампанию было подано 170 000 деклараций, общий доход составил 326 млрд грн.

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