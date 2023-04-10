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Три вопроса, на которые не готов ответить ни один банкир в Украине

Зачем нужна госмонополия в банковской системе, зачем был нужен "банкопад имени Гонтаревой", какая судьба стабкредитов - банкиры до сих пор разводят руками

сегодня, 15:12
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Автор:

Кравцев Сергей

После проведения порталом "Комментарии" опроса, выяснилось, что ни один из CEO крупных украинских банков не готов ответить на три простых вопроса, которые давно уже назрели.

Три вопроса, на которые не готов ответить ни один банкир в Украине

Банк. Фото: из открытых источников

Речь идет о таких вопросах: доля государства в банковской системе больше 50%, зачем мы строим госмонополию? Банкопад имени Гонтаревой – нужен ли он был — оптимальное количество банков для Украины в корпоративном секторе и секторе работы с физлицами? Стабкредиты, которые не вернули, – почему никто не понес ответственность: Надра, ВАБ, Финансы и Кредит и другие.


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