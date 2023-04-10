Три вопроса, на которые не готов ответить ни один банкир в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
После проведения порталом "Комментарии" опроса, выяснилось, что ни один из CEO крупных украинских банков не готов ответить на три простых вопроса, которые давно уже назрели.
Банк. Фото: из открытых источников
Речь идет о таких вопросах: доля государства в банковской системе больше 50%, зачем мы строим госмонополию? Банкопад имени Гонтаревой – нужен ли он был — оптимальное количество банков для Украины в корпоративном секторе и секторе работы с физлицами? Стабкредиты, которые не вернули, – почему никто не понес ответственность: Надра, ВАБ, Финансы и Кредит и другие.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Читайте также на портале "Комментарии" — в Нацбанке рассказали, как отличить фальшивые банкноты от настоящих.
Обсуждения
Новости