Три вопроса, на которые не готов ответить ни один банкир в Украине

После проведения порталом "Комментарии" опроса, выяснилось, что ни один из CEO крупных украинских банков не готов ответить на три простых вопроса, которые давно уже назрели.

Банк. Фото: из открытых источников

Речь идет о таких вопросах: доля государства в банковской системе больше 50%, зачем мы строим госмонополию? Банкопад имени Гонтаревой – нужен ли он был — оптимальное количество банков для Украины в корпоративном секторе и секторе работы с физлицами? Стабкредиты, которые не вернули, – почему никто не понес ответственность: Надра, ВАБ, Финансы и Кредит и другие.

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