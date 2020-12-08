Туроператорам в Украине придется повысить цены: эксперт назвал причину

Язык
Coinspot 08.12.2020
BTC/USD
19179.39
ETH/USD
589.04
LTC/USD
83.22
НБУ 08.12.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
34.55
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Временная
админколлегия АМКУ рекомендовала туристическим операторам указывать стоимость
туров на своих сайтах в гривне без "собственного курса валют". В
случае невыполнения рекомендаций, операторы вынуждены будут заплатить штраф. Эксперты
предполагают, что это повлечет подорожание туров. Об этом говорится
в материале "Комментариев". Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Как пояснил портал "Комментарии" президент Национальной туристической организации Украины (НТОУ) Иван Липтуга, в будущем это может привести к подорожанию стоимости туров.
Во-вторых, отмечает Липтуга, очевидно для всех, что туроператоры в любом случае привязаны к ценам в валюте, так как рассчитываются с партнерами не гривнами.
Как сообщалось, Украина обновила список красных и зеленых стран: что изменилось.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости