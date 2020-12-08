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Главная Новости Бизнес финансы Туроператорам в Украине придется повысить цены: эксперт назвал причину
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Туроператорам в Украине придется повысить цены: эксперт назвал причину

Туроператоры, которые принимают предоплату у клиентов, должны предусматривать риски курсовой разницы

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Временная админколлегия АМКУ рекомендовала туристическим операторам указывать стоимость туров на своих сайтах в гривне без "собственного курса валют". В случае невыполнения рекомендаций, операторы вынуждены будут заплатить штраф. Эксперты предполагают, что это повлечет подорожание туров. Об этом говорится в материале "Комментариев".

Туроператорам в Украине придется повысить цены: эксперт назвал причину

Фото из открытых источников

Как пояснил портал "Комментарии" президент Национальной туристической организации Украины (НТОУ) Иван Липтуга, в будущем это может привести к подорожанию стоимости туров.

"Во-первых, непонятно, для чего в ситуации, когда туризм как сектор экономики из-за пандемии COVID-19 практически остановился, сейчас нагнетать этот вопрос, которому сто лет в обед? Реальной помощи турбизнесу государство не оказывает, все выживают, как могут. Зато нам дают "ценные рекомендации", которые в результате приведут к одному – к повышению цен в гривнах", — заявил эксперт.

Во-вторых, отмечает Липтуга, очевидно для всех, что туроператоры в любом случае привязаны к ценам в валюте, так как рассчитываются с партнерами не гривнами.

"Туристический продукт от других продуктов отличает то, что оплачивается он задолго до его потребления. А курс гривны, также общеизвестно, не стабилен. Поэтому туроператоры, которые принимают предоплату у клиентов, должны предусматривать риски курсовой разницы. И будут это делать в любом случае, — пояснил эксперт. — Туроператоры и турагенты уже обсуждают этот вопрос. И выход только один: зафиксировать цены в гривнах можно только подняв стоимость туров с учетом риска колебания курса на межбанке".

Как сообщалось, Украина обновила список красных и зеленых стран: что изменилось.


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