"Тысяча Зеленского": в Кабмине подсчитали, сколько средств потратят

Правительство утвердило реализацию плана по выплате "тысячи Зеленского". В частности, на эту инициативу будет израсходовано 5 млрд гривен. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Тысяча гривен от Зеленского

"На "Зимнюю поддержку" потратят 5 млрд гривен. Деньги переведут из программы, финансирующей кэшбек (Национальный кэшбек, — ред), на программу, которая будет выдавать по тысяче гривен", — рассказал парламентарий.

По данным Алексея Гончаренко, украинцы смогут получить тысячу гривен или в электронном формате, или на "Укрпочте" — для тех граждан, которые находятся на территории активных боевых действий.

"Кабмин также отметил, что кэшбек за декабрь 2024 года поступит в феврале 2025 года в случае, если на это будут выделены средства. Если средства выделены не будут, то кэшбек за декабрь не придет", — добавил нардеп.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцы смогут получить по 1000 гривен в канун Нового года – эти средства поступят из неиспользованных остатков Фонда общеобязательного государственного социального страхования. Об этом рассказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа в интервью для Forbes.

В начале 2024 года Фонд безработицы передал в спецфонд госбюджета оставшиеся с предыдущего года 10 миллиардов гривен. Сначала планировалось направить эти средства в поддержку бизнеса через программы Министерства экономики, но большая часть суммы, 9,3 миллиарда гривен, осталась неиспользованной.

Эти деньги теперь пойдут в поддержку населения, ведь президент Владимир Зеленский решил направить их на выплаты всем украинцам. Это не только символический жест к праздникам, но и способ стимулировать внутренний рынок, ведь дополнительные деньги у людей будут способствовать росту покупательной способности.



