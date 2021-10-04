Удянский объяснил логику принятия парламентом законопроектов о легализации цифровых активов

Николай Удянский украинский IT-бизнесмен, участник рейтинга топ-100 богатейших украинцев по версии Forbes, в интервью РБК-Украина рассказал о том, почему Верховная Рада еще не легализовала криптовалюты.

Николай Удянский - фото из открытых источников

IT-специалист напомнил, что единственная страна, легализовавшая криптовалюты – это Сальвадор. Но они это сделали поспешно и поэтому такое решение принесло больше вреда, чем пользы. Сейчас эта страна может остаться без внешних заимствований, что в итоге обрушит ее экономику.

“Украина идет другим путем – неспешным, продуманным и максимально легальным. Пока что парламентом принят законопроект "О виртуальных активах". Он уточняет, что такое криптовалюты и наделяет их правовым статусом. Владельцы цифровых активов в будущем получат возможность их легально покупать и обменивать. Но это базовый документ, и он нуждается в доработках”, — объясняет эксперт.

Удянский рассказал, что следующим шагом украинских парламентариев станет налогообложение цифровых активов, например, принятие законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения оборота виртуальных активов в Украине".

“Главная цель этого документа – стимулировать развитие крипторынка в стране с помощью специальных налоговых послаблений. Криптовалютный бизнес планируют освободить от НДС и установить для него пятилетний льготный режим, согласно которому налог на прибыль для юрлиц и физлиц составит всего 5%. Правда для последних добавляется еще военный сбор в размере 1,5%. Платить налог придется только с прибыли. А все что происходит на бирже – регулятора мало интересует”, — считает бизнесмен.





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