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Украина - мировой лидер по использованию криптовалют

Хотя Нацбанк и не признает криптовалют, но операции с ними на территории Украины не запрещены

сегодня, 17:17
Автор:

Владимир Лавский

Украина является лидером по использованию криптовалют. Об этом 1 сентября заявили в Министерстве цифровой трансформации со ссылкой на данные аналитиков блокчейн-компании The Chainalysis. 

"В Украине больше всего применений виртуальных активов населением в мире... Использовали критерии: стоимость пересылаемых криптоактивов в расчете на душу населения; остатки криптоактивов на адресах (кошельке) по интернет-пользователям (Украина); Р2Р-объем транзакций, рассчитанный по паритету покупательной способности; объем розничных транзакций (менее 10 тысяч долларов), рассчитанный по паритету покупательной способности", – говорится в сообщении.

Украина - мировой лидер по использованию криптовалют

Высокие показатели Украины на рынке виртуальных активов в Минцифры объясняют, в частности, большим сообществом блокчейн-разработчиков (входит в тройку в мире) и высоким уровнем цифровой осведомленности населения.

"Рынок виртуальных активов в Украине достаточно развит и имеет значительные обороты даже в мировом масштабе, но его большая часть сосредоточена в серой зоне, что создает потенциальные риски как для государства, так и для бизнеса и пользователей", – отметили в ведомстве.

Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены.

Как ранее сообщали "Комментарии", президент США Дональд Трамп высказал свое отношение к криптовалютам. 


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