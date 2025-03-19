Украина готовится к переходу на цифровую гривну: детали

Национальный банк Украины работает над пилотным проектом цифровой гривны, которая будет новой альтернативной формой денег наряду с традиционными наличными и безналичными платежами. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Алексей Шабан, сообщает портал "Комментарии".

Гривна. Фото: из открытых источников

При этом заместитель главы Национального банка сразу уточнил, что речь идет не об электронных деньгах, а именно о цифровых.

"Электронные деньги – это по природе несколько иное, да и цель, наверное. Теперь гривна может быть и цифровой. Мы не говорим о том, что это будет единственный вид валюты и гражданин может сам решать, пользоваться или нет. Не хочешь – не пользуйся. Третья форма гривны, альтернативная", – почснил Шабан.

По его словам, Е-гривна позволяет осуществлять автоматические платежи при определенных условиях, например, программы поддержки от государства, такие как "еКнига" и "еВосстановление", ограничивают использование средств только на соответствующие категории товаров, что повышает эффективность таких инициатив.

Алексей Шабан пояснил, что цифровая гривна будет сочетанием безналичных денег и аналога наличных денег, что требует прямого контроля центробанка. Нацбанк планирует запуск пилотного проекта для тестирования технологических аспектов е-гривны. Это произойдет в реальной среде, где участники, в частности, предприниматели и владельцы кошельков, смогут проверить, как работает новая валюта. НБУ активно ищет технологического партнера для реализации проекта и несколько банков выразили заинтересованность в сотрудничестве. Процесс тестирования исследовательский и позволит утвердить или опровергнуть предыдущие гипотезы.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на тревожные новости с США курс доллара за последние дни продолжил падение. В Нацбанке же считают, что падение курса доллара в последнее время было ситуативным. Национальному банку Украины придется возобновить девальвацию гривны уже в ближайшее время.



