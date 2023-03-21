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Украина получила второй транш макрофина Евросоюза

С начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 11,7 млрд евро макрофинансовой помощи

сегодня, 18:18
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Автор:

Моесеенко Валентина

Европейский союз уже перевел для Украины второй транш в размере €1,5 млрд в рамках программы макро финансовой поддержки на €18 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко, пишут "Комментарии".

Украина получила второй транш макрофина Евросоюза

В Украину уже поступило 1,5 млрд евро поддержки с ЕС

Во вторник, 21 марта, Украина получила следующий транш макрофинансовой помощи.


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"Я благодарен Европейской комиссии и Валдису Домбровскису (вице-президент ЕК) за неизменную поддержку в сохранении финансовой стабильности", – написал Марченко.

В сообщении Минфина говорится, что средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины и будут направлены на финансирование наиболее неотложных расходов госбюджета.

С начала 2023 года общий объем прямой бюджетной помощи от ЕС составляет 4,5 млрд евро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила выплату Украине €1,5 млрд.

"Наша поддержка помогает Украине функционировать, защищаясь. Она также твердо ставит Украину на ее путь в ЕС, поддерживая реформы – например эффективное управление и финансовую стабильность. Вместе мы пишем европейское будущее Украины", – написала она.

Следующие транши в рамках масштабной программы макрофинансовой помощи, Украина будет получать в течение 2023 года с учетом выполнения согласованных сторонами условий.

С начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 11,7 млрд евро макрофинансовой помощи.

Как писали "Комментарии", новый пакет вооруженной помощи США для Украины составляет 350 млн долларов. Есть в нем и ряд видов боеприпасов.

Речь шла на портале Комментарии и о том, что Европейский союз согласовал план, по которому блок отправит Украине миллион артиллерийских снарядов на сумму 2 млрд евро.

Читайте на сайте "Комментарии" — сможет ли Украина "достать" замороженные российские миллиарды за рубежом.

 

 



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