Украина получила второй транш макрофина Евросоюза

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Моесеенко Валентина
Европейский союз уже перевел для Украины второй транш в размере €1,5 млрд в рамках программы макро финансовой поддержки на €18 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко, пишут "Комментарии".
В Украину уже поступило 1,5 млрд евро поддержки с ЕС
Во вторник, 21 марта, Украина получила следующий транш макрофинансовой помощи.
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В сообщении Минфина говорится, что средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины и будут направлены на финансирование наиболее неотложных расходов госбюджета.
С начала 2023 года общий объем прямой бюджетной помощи от ЕС составляет 4,5 млрд евро.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила выплату Украине €1,5 млрд.
Следующие транши в рамках масштабной программы макрофинансовой помощи, Украина будет получать в течение 2023 года с учетом выполнения согласованных сторонами условий.
С начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 11,7 млрд евро макрофинансовой помощи.
Как писали "Комментарии", новый пакет вооруженной помощи США для Украины составляет 350 млн долларов. Есть в нем и ряд видов боеприпасов.
Речь шла на портале Комментарии и о том, что Европейский союз согласовал план, по которому блок отправит Украине миллион артиллерийских снарядов на сумму 2 млрд евро.
Читайте на сайте "Комментарии" — сможет ли Украина "достать" замороженные российские миллиарды за рубежом.
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