Украина теряет миллионеров: сколько еще богачей уедут до конца года

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Специалисты рассказали о миграционных тенденциях в связи с войной в Украине, определили, сколько миллионеров еще могут уехать из нашей страны и куда они перевозят свои бизнесы и богатство. Об этом сообщается в отчете Henley Global Citizens Report.

Согласно отчету, из-за войны богатые граждане выезжают из Украины. По прогнозам может выехать 2800 миллионеров (42% из всех богатых украинцев) и это на 2400 больше, чем выехало в 2019 году.

Эксперты говорят, что после пандемии многие частные капиталы были вывезены из россии и Украины, Великобритании и США. Новым магнитом для бизнеса и богачей стали ОАЭ. По прогнозам, Эмиратам удастся привлечь наибольшее количество миллионеров в глобальном масштабе в 2022 году, до 4000 человек, что на 208% больше, чем в 2019 году.

С началом войны в Украине богатые россияне начали выезжать и перевозить свой бизнес в ОАЭ и Израиль, хотя волна эмигрантов из россии наблюдалась еще до 2022 года. Сейчас фиксируется крупнейшая эмиграция миллионеров за последние шесть месяцев и, по прогнозам, до конца 2022 года уедут 15 000 человек – это на 9 500 больше, чем в 2019 году.

По данным Henley Global Citizens Report, в десятку стран, привлекательных для инвестиций и миллионеров войдут: ОАЭ, Австралия, Сингапур, Израиль, Швейцария, США, Португалия, Греция, Канада и Новая Зеландия, также ожидается, что большое количество миллионеров переедет на Мальту, Маврикий и в Монако.

Больше всего миллионеров выедет в 2022 году из россии, Китая, Индии, Гонконга, Украины, Бразилии, Великобритании, Мексики, Саудовской Аравии и Индонезии.

"Прогноз на 2022 год отражает очень нестабильную среду во всем мире. Ожидается, что к концу года 88 000 миллионеров переедут в новые страны, что на 22 000 меньше, чем в 2019 году, когда переехали 110 000. В следующем году прогнозируется наибольший миграционный поток миллионеров за всю историю — 125 000 — потому что зажиточные инвесторы серьезно готовятся к новому пост-Covid миру, с перестройкой глобального порядка", — говорит доктор Юрг Стеффен, генеральный директор Henley & Partners.

По словам Эндрю Амойлса, руководителя отдела исследований New World Wealth, показатели миграции миллионеров являются отличным барометром для экономики. Состоятельные люди мигрируют в страны с низким уровнем преступности, конкурентоспособными налоговыми ставками и привлекательными возможностями для бизнеса.

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