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Украинцы назвали уровень доходов, который им нужен для нормальной жизни

Опрос показал, сколько денег нужно гражданам Украины для того, чтобы нормально жить один месяц.

сегодня, 14:10
Автор:
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Slava Kot
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В 2023 году финансовые ожидания украинцев начали расти, однако реальные доходы находятся для подавляющего большинства ниже желаемого уровня доходов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опрос КМИС, проведенный по заказу Института социологии НАН Украины.

Украинцы назвали уровень доходов, который им нужен для нормальной жизни

Сколько денег нужно украинцам для нормальной жизни Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, медианный показатель 12750 гривен в представлении украинцев является суммой, чтобы нормально жить одному человеку в месяц. В ноябре 2021 и в декабре 2022 украинцы указывали сумму в 10 тыс. гривен отвечая на аналогичный вопрос.


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Украинцы назвали уровень доходов, который им нужен для нормальной жизни - фото 2

Однако, указывая о доходах на одного человека в месяц, 43,5% опрошенных указали, что они ощутимо ниже желаемого уровня, еще 25,8% украинцев выбрали вариант несколько ниже. 6,3% респондентов сообщили о более высоком уровне и 2,6% отметили, что они получают ощутимо более высокие доходы. 21,9% указали доходы примерно с желаемым уровнем.

Украинцы назвали уровень доходов, который им нужен для нормальной жизни - фото 3

Напомним, что в 2023 году в Украине минимальная зарплата 6700 гривен. Однако Министерство финансов заложило на 2024 год минимальную зарплату с января на уровне 7400 гривен, а с июля 2024 года ожидается увеличение до 8 тыс. гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о профессиях с высокими зарплатами в Украине в 2023 году, не относящимися к сфере IT. Медиабаер в Украине может рассчитывать на зарплату более 50 тыс. грн. В то время как автомеханик, бизнес-аналитик, водитель-международник может получать 30-40 тыс. грн.

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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1282&page=1
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