Украинцы теряют интерес к доллару: в НБУ назвали причины

В июне чистый спрос на валюту в Украине практически не изменился. Этому способствовало сохранение интереса к гривневым депозитам и определенная неопределенность относительно позиций доллара как мировой резервной валюты. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Доллар. Фото: из открытых источников

Финансисты НБУ отмечают, курсовые колебания были умеренными и двусторонними: средний официальный курс гривны к доллару незначительно ослаб (на 0,1%), а разница с наличным не превышала 0,3%.

В то же время средний курс к евро и в дальнейшем ослаблялся (на 2,1%) под влиянием динамики валютной пары EUR/USD, говорится в обзоре.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты считают, что в июле удачный момент, чтобы делать вложения в доллар, который уже несколько недель теряет курс. Однако, они не советуют покупать евро, который установил рекордный курс более чем в 49 гривен, а также указывают на возможность рассмотреть инвестиции в золото.

Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин рекомендует постепенно накапливать наличные деньги в валюте, прежде всего в американских долларах. По его словам, в 2026 году курс доллара может существенно возрасти, так что выгоднее приобрести американскую валюту заранее, пока она дешевеет.

Подобного мнения придерживается и экономист Андрей Забловский. Он советует не гнаться за евро, курс которого уже достиг максимума, а выбрать доллар в качестве более стабильной валюты для долгосрочных накоплений.

Кроме доллара все больше украинцев обращают внимание на банковское золото. По данным НБУ, с начала 2025 года граждане купили почти 230 килограммов золотых слитков общей стоимостью около 22,5 млн. долларов.



