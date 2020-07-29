Украинские селебритиз задекларировали 766 миллионов дохода

Украинские звезды эстрады, музыканты, ведущие и спортсмены задекларировали доходы, полученные в 2019 году, на общую сумму почти 766 млн грн. Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы сообщает “Экономическая правда”.

В отчете говорится, что большинство известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированы в рамках такой деятельности частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах. Так, публичными лицами по итогам прошлого года задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц в сумме более 56 млн грн, военного сбора - почти 7 млн ​​гривен. Отмечается, что наибольшие суммы доходов задекларировали: телеведущая (261,6 млн грн), футболист (24,5 млн грн) и певец (15,3 млн грн). Имена в налоговой не называют.

Напомним, популярная певица Кэти Перри, которая недавно блеснула в платье от украинского бренда, сообщила поклонникам неприятную новость.

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