Уже на грани выживания: какие заведения стали меньше посещать украинцы

В первом полугодии 2025 года рестораны по всей Украине ощутили уменьшение количества посетителей. В некоторых заведениях фиксируют сокращение трафика – до 15%.

Ресторан. Иллюстративное фото

Такая тенденция – продолжение тренда прошлого года, пишет издание Liga. Во второй половине 2024 года, как отмечает издание со ссылкой на данные компании Poster, количество гостей в заведениях сократилось на 7%, в выборке более 8500 кафе и ресторанов по всей Украине.

"Под большим вопросом и доходность ресторанного бизнеса во время войны. Рестораторы отмечают, что только 35-40% заведений в Украине прибыльны. Остальные — на грани выживания", — пишет СМИ.

Издание отмечает, что украинцы стали меньше ходить в рестораны и кафе, а повара идут в ВСУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал о значительном накоплении долгов украинцами. Потребители не могут в полном объеме оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Народная депутат Украины Нина Южанина сообщила, что на начало лета 2025 года долг украинских бытовых потребителей за тепло и горячую воду достиг 33,9 млрд грн. По ее словам, этот показатель на 2,2 млрд грн, или 6,9% больше, чем в прошлом году.

Более 60% всей задолженности приходится на Киев, Харьковскую и Днепропетровскую области:

Харьковская область – 8,9 млрд грн;

Киев – 6,9 млрд грн;

Днепропетровская область – 4,7 млрд грн.

Южанина отметила, что именно эти регионы показали наибольший рост долга за год:

Днепропетровская область прибавила 1 млрд грн,

Харьковская область – 0,4 млрд грн,

Киев – 0,3 млрд грн.

"Итого рост долга этих регионов составляет 1,7 млрд грн, или более 76% от общего прироста задолженности в Украине", — отметила народная депутат.



