logo
Русский Українська

BTC/USD

34379.63

ETH/USD

2282.97

LTC/USD

140.66

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес финансы "В июне Украина вывезла рекордный объем лома, нужен временный запрет на экспорт", - эксперт
commentss НОВОСТИ Все новости

"В июне Украина вывезла рекордный объем лома, нужен временный запрет на экспорт", - эксперт

Украинские меткомбинаты могут оказаться в тяжелой ситуации

сегодня, 11:40
Автор:

Станислав Молчанов

Уже в августе украинские меткомбинаты могут остановиться из-за нехватки металлолома, поскольку в июне его экспорт побил рекорд, сообщил руководитель Центра политического анализа Владимир Головко.

"В июне Украина вывезла рекордный объем лома, нужен временный запрет на экспорт", - эксперт

Металлолом - фото из открытых источников

"Все мы прекрасно знаем, какая сейчас конъюнктура на внешних рынках металлопродукции и металлургического сырья. Плюс ситуация осложняется тем, что самого металлолома не хватает, и турецкие металлурги готовы его приобретать по любой цене. В связи с этим экспорт металлолома из Украины растет в геометрической прогрессии", — сказал он.

По его словам, в 1 полугодии 2021 года экспорт металлолома из Украины составил порядка 231 тыс. т, тогда как за весь прошлый год — 36 тыс. т.

"Мы видим 6-кратный рост экспорта лома. Более того, с каждым месяцем поставки только увеличиваются. Так, уже в апреле объемы вывоза составляли 38 тыс. т, а в мае они увеличились уже до 60 тыс. т, а по итогам июня – рекордные 85 тыс. т. Это уже серьезный показатель, это месячное потребление одного крупного комбината, а пошлина в 58 евро/т, по сути, перестала сдерживать экспорт лома", — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что ситуация будет только усугубляться, поскольку РФ повысила пошлину на экспорт лома с 45 до 70 евро/т, Казахстан и Киргизия запретили экспорт лома за пределы ЕАЭС, а в ЕС лоббируют запрет на экспорт лома в связи с необходимостью выполнять нормы Green Deal.

"В таких условиях Украина становится самым незащищенным и легкодоступным источником лома для Турции, крупнейшего в мире импортера лома. А я напомню, что украинский рынок ломозаготовки два года подряд устанавливал антирекорды. Так, в 2019 году ломосбор составил 3,1 млн. т, в 2020 году – 2,9 млн. т. Последняя цифра – это исторический минимум", — констатировал Головко.

Как отметил эксперт, сейчас существуют реальная угроза того, что украинская металлургия останется без стратегического сырья.

"Я напомню, что ни одна технология не позволяет производить сталь без металлолома. Это значит, что уже в августе нас ждут остановки металлургических комбинатов, платящих налоги, обеспечивающих приток валютной выручки и занятость в индустриальных регионах Украины", — отметил он.

Головко также сообщил, что единственным выходом в сложившейся ситуации может стать временный запрет на экспорт металлолома из Украины.

"Мы видим, что восстановление мировой экономики вызвало резкий рост спроса на лом. И многие страны не гнушаются вводить временные запреты из соображений национальной безопасности. Таким путем пошли Аргентина, ОАЭ, Армения, ЮАР. Украине также нужно временно запрещать экспорт лома. Это будет грамотной экономической политикой государства, задача которого не "кормить" турецких металлургов, а развивать свою промышленность", — подчеркнул эксперт.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://uaprom.info/news/179974-iyune-ukraina-vyvezla-rekordnyj-obem-loma-nuzhen-vremennyj-zapret-eksport-ekspert.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ