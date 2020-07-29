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Главная Новости Бизнес финансы В Минэкономики рассказали, почем будет доллар в Украине в 2021 году
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В Минэкономики рассказали, почем будет доллар в Украине в 2021 году

Свои ожидания Минэкономики заложило в проект "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы"

сегодня, 12:20
Автор:

Елена Волкова
В Минэкономики рассказали, почем будет доллар в Украине в 2021 году

Обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен. Эти ожидания Минэкономики заложило в проект "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы". Соответствующий проект постановления содержится в повестке дня заседания Кабмина на 29 июля, пишет “РБК-Украина”.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в предыдущем прогнозе ожидания были на уровне 29,7 гривен за доллар в среднем за год и 29,3 гривен за доллар на конец года.

В рамках оценки фискальных рисков для бюджета Минэкономики на основе интегральной эконометрической модели также сделало симуляцию влияния более крепкой гривны на прогнозные макропоказатели.

"Минэкономики отмечает, что разработанный и представленный прогноз является сценарным предположениям, а не простой экстраполяцией предыдущих тенденций развития экономики Украины", - говорится в документе.

Напомним, Кабинет министров и Национальный банк работают над сохранением как курсовой, так и ценовой стабильности в стране. 


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