В Минэкономики рассказали, почем будет доллар в Украине в 2021 году

Обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен. Эти ожидания Минэкономики заложило в проект "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы". Соответствующий проект постановления содержится в повестке дня заседания Кабмина на 29 июля, пишет “РБК-Украина”.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в предыдущем прогнозе ожидания были на уровне 29,7 гривен за доллар в среднем за год и 29,3 гривен за доллар на конец года.

В рамках оценки фискальных рисков для бюджета Минэкономики на основе интегральной эконометрической модели также сделало симуляцию влияния более крепкой гривны на прогнозные макропоказатели.

"Минэкономики отмечает, что разработанный и представленный прогноз является сценарным предположениям, а не простой экстраполяцией предыдущих тенденций развития экономики Украины", - говорится в документе.

Напомним, Кабинет министров и Национальный банк работают над сохранением как курсовой, так и ценовой стабильности в стране.

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