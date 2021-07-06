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Главная Новости Бизнес финансы В Министерстве финансов рассказали как прошел сегодняшний аукцион по ОВГЗ
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В Министерстве финансов рассказали как прошел сегодняшний аукцион по ОВГЗ

Минфин привлек в казну государства более 3 млрд гривен

сегодня, 17:56
Автор:

Андрей Ройко

Сегодня состоялся очередной аукцион по продаже облигаций внутригосударственного займа. Министерство финансов Украины предложило инвестором 5 выпусков ценных бумаг в гривне.

В Министерстве финансов рассказали как прошел сегодняшний аукцион по ОВГЗ

Результаты аукциона ОВГЗ 6 июля, иллюстрация МинФина Украины

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в нацвалюте составлял 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет. При этом, средневзвешенная доходность 1-летних ОВГЗ составила 10,99%, 1,5-летних — 11,30%, 2-летних — 12,06%, 3-летних — 12,30%, 5-летних — 12 , 59%.

По сообщению Министерства финансов на своей официальной странице в Фейсбук, наибольший спрос инвесторов был сосредоточен на 1-летних и 2-летних бумагах. От размещения последних в государственный бюджет Украины были привлечено 1 миллиард и 1,5 миллиарда гривен соответственно. Более подробную разбивку результатов сегодняшнего аукциона можно посмотреть на иллюстрации к новости.

Всего от размещения государственных ценных бумаг в госбюджет 6 июля было привлечено 3,092 миллиарда гривен. Но, соответственно, и внутренний суверенный долг Украины вырос на такую же сумму.

Напомним, "Комментарии" не так давно анализировали почему все президенты Украины любят "играть" с продажей облигаций внутригосударственного займа. Некоторые эксперты расценивает проблематику размещения ОВГЗ как хорошую возможность обуздать инфляцию, чтобы не включать "печатный станок" и быстро найти средства на финансирование социальных статей бюджета. Другие оценивают продажу ОВГЗ как слишком дорогой инструмент для Украины, поскольку внутренние займы нередко проходят по значительно худшим условиям для государственной казны, чем займы от международных финансовых организаций.



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Источник: https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/4073724342696262
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