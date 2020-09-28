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В Нацбанке показали, как будет выглядеть новая коллекционная монета (ФОТО)

На новой пятигривневой монете будет почти вся история Запорожья

28 сентября 2020, 14:30
Автор:

Владимир Лавский

Памятная монета номиналом пять гривен с 29 сентября будет запущена в обращение. Об этом сообщает официальный сайт Национального банка Украины. 

В Нацбанке показали, как будет выглядеть новая коллекционная монета (ФОТО)

Данная монета будет посвящена 250-летию Запорожья. На аверсе монеты изображен Днепр и остров Хортица, который находится на его берегах. Ранее на Хортице располагалась Запорожская Сечь, колыбель украинского козачества. Также на обоих сторонах монеты можно увидеть план Александровской крепости и герб города Запорожье. 

Реверс монеты украшен церковью Святого Николая, греблей ДнепроГЭСа и не только. Всего планируется выпустить 35 тысяч данных монет. Удивительна и методика чеканки. Для того, чтобы лучше изобразить все рисунки, пять гривен выполнены из сплава никеля, меди и цинка. 


Как ранее сообщали "Комментарии", в Нацбанке показали, как будет выглядеть новая монета номиналом в 20 гривен. 

 Согласно информации, размещенной на сайте регулятора, серебряная монета диаметром 50 мм посвящена периоду правления княгини Ольги в 945-964 годах. Монет, которые символизируют успешную политику Ольги в Киевской Руси, выпустили 2,5 тысяч штук.



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