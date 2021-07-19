В Нацбанке показали, как будет выглядеть новая пятигривневая монета (ФОТО)

В Украине выпустят новую пятигривневую монету. Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Новая монета номиналом в пять гривен. Фото: Национальный банк Украины

Новая монета будет называться "Маяки Украины" и будет введена в оборот уже 22 июля. Она будет посвящена средствам навигационного оборудования.





Аверс:

Вверху будет расположен малый Государственный герб Украины. Сразу под ним будет размещена надпись — "Украина" а справа от него надпись — "2021".

По центру будет располагаться композиция на фоне стилизованных волн — карта Украины, на береговой линии которой будут нанесены точки, обозначающие маяки. Внизу будет показан номинал монеты, а справа от карты логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

Реверс:

В центре на фоне лимба компаса — будет размещено изображение розы ветров, которая символизирует правильный выбор пути, а также его счастливое завершение. Вокруг неё на фоне стилизованных волн будут размещены маяки и их названия.

Коллекционная монета будет весить 16.54 грамма, иметь диаметр 35 миллиметров. Её выпустят тиражом в 35 тысяч единиц.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как выглядят 5 копеек, которые можно продать за несколько тысяч гривен. Эти монеты можно продавать, например на специализированных электронных аукционах. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Нацбанке показали, как выглядит новая памятная монета номиналом двадцать гривен. Она будет посвящена периоду правления княгини Ольги в 945-964 годах. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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