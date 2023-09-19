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В правительстве посчитали, когда средняя зарплата в Украине будет 30 тыс. гривен в месяц

В Министерстве экономики сочли, когда украинцы смогут получать среднемесячную зарплату на уровне 30 тыс. гривен.

сегодня, 11:01
Автор:
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Slava Kot
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Кабинет министров ожидает постепенный рост средней зарплаты в Украине в следующие три года. Правительство прогнозирует, что средняя зарплата в 30 тыс. гривен будет в Украине в 2026 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Finance.

В правительстве посчитали, когда средняя зарплата в Украине будет 30 тыс. гривен в месяц

В правительстве прогнозируют рост средней зарплаты в Украине. Фото из открытых источников

Согласно прогнозам Минэкономики, которые были заложены в проект бюджета Украины на 2024 год, средняя зарплата в Украине на 2024 год составит 21 852 гривны, то есть увеличится на 20,6% по сравнению с 2023. Таким образом постепенное увеличение среднемесячной зарплаты приведет к тому, что она будет около 30 тыс. гривен в 2026 году.


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  • 2024 год – 21 852 гривны (20,6%);
  • 2025 год – 25 645 гривен (17,4%);
  • 2026 год – 29 625 гривен (15,5%).

В Министерстве экономики также дали прогноз инфляции к 2026 году — она будет каждый год снижаться. Ожидается, что замедление инфляции приведет к увеличению реальных заработных плат.

  • 2024 год – 9,8%;
  • 2025 год – 9,8%;
  • 2026 год – 6,2%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о министре финансов Украины Сергее Марченко, который рассказал, что обеспокоен укреплением курса гривны. Кроме того, в Минифине озвучили прогноз курса гривны по отношению к доллару на ближайшие три года. Таким образом гривна с каждым годом будет терять, однако в 2026 году укрепит свои позиции по отношению к доллару.

Также "Комментарии" писали, что украинцы назвали уровень доходов, который им нужен для нормальной жизни. Согласно результатам опроса большинство граждан Украины указали, что у них доходы ощутимо ниже, или ниже желаемого уровня. Менее 10% отметили, что получают более высокие доходы.



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Источник: https://news.finance.ua/ua/koly-serednya-zarplata-ukrainciv-zroste-do-30-tysyach-hryven-prohnoz-uryadu
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