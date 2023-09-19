В правительстве посчитали, когда средняя зарплата в Украине будет 30 тыс. гривен в месяц

Кабинет министров ожидает постепенный рост средней зарплаты в Украине в следующие три года. Правительство прогнозирует, что средняя зарплата в 30 тыс. гривен будет в Украине в 2026 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Finance.

В правительстве прогнозируют рост средней зарплаты в Украине. Фото из открытых источников

Согласно прогнозам Минэкономики, которые были заложены в проект бюджета Украины на 2024 год, средняя зарплата в Украине на 2024 год составит 21 852 гривны, то есть увеличится на 20,6% по сравнению с 2023. Таким образом постепенное увеличение среднемесячной зарплаты приведет к тому, что она будет около 30 тыс. гривен в 2026 году.

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2024 год – 21 852 гривны (20,6%);

2025 год – 25 645 гривен (17,4%);

2026 год – 29 625 гривен (15,5%).

В Министерстве экономики также дали прогноз инфляции к 2026 году — она будет каждый год снижаться. Ожидается, что замедление инфляции приведет к увеличению реальных заработных плат.

2024 год – 9,8%;

2025 год – 9,8%;

2026 год – 6,2%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о министре финансов Украины Сергее Марченко, который рассказал, что обеспокоен укреплением курса гривны. Кроме того, в Минифине озвучили прогноз курса гривны по отношению к доллару на ближайшие три года. Таким образом гривна с каждым годом будет терять, однако в 2026 году укрепит свои позиции по отношению к доллару.

Также "Комментарии" писали, что украинцы назвали уровень доходов, который им нужен для нормальной жизни. Согласно результатам опроса большинство граждан Украины указали, что у них доходы ощутимо ниже, или ниже желаемого уровня. Менее 10% отметили, что получают более высокие доходы.