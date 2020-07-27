В "Слуге народа" рассказали, когда в Украине начнут работать казино

Представители фракции "Слуга народа" прогнозируют, что реальное функционирование игорного бизнеса в Украине начнется в ближайший год. Об этом заявил член фракции, представитель Комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политике Марьян Заблоцкий в интервью "Украинской правде".

"Это очень оптимистический прогноз. У меня есть сомнения, что до конца 2020 года будут выданы разрешения на работу заведениям игорного бизнеса. Могу лишь предположить, что в течение года казино и другие объекты заработают как надо", - заявил Заблоцкий.

Также представитель комитета сообщил, что в некоторых регионах страны бизнес уже ведет активную работу по развитию собственной инфраструктуры.

"Мне уже приходилось видеть некоторые фото. Кажется, под Одессой бизнесмены уже вовсю закупают новые игровые аппараты и другую технику для казино. У них, как вы понимаете, более оптимистические прогнозы. Но в самом законе очень много нюансов, которые изначально нужно очень быстро изменить. А уже потом говорить о полноценной легализации", - подытожил Заблоцкий.

Ранее "Комментарии" пообщались с президентом М.С.Л. Георгием Ложенко, чтобы узнать, как игорный бизнес работал в Украине до нового закона.

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