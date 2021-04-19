В Украине будут по-новому выплачивать пенсии: подробности

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Таисия Ерохина
С сентября 2021 года в Украине будет действовать новый порядок получения пенсий. Речь идет о переводе пенсионных выплат на банковскую карточку. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины в Facebook сегодня, 19 апреля.
Пенсии в Украине. Фото из открытых источников
По данным Минсоцполитики, последние 5-7 лет численность получателей социальных выплат в банковских учреждениях растет. В настоящее время около трети из них получают выплаты через почту.
Как пояснили в министерстве, до 1 сентября человек может самостоятельно выбрать один из более 40 уполномоченных банков.
При этом будет действовать доставка пенсий домой за счет бюджетных средств для маломобильных лиц. К этой категории относятся люди с инвалидностью I группы, пенсионеры старше 80 лет, а также те, кто нуждается в постороннем уходе.
В Минсоцполитики считают, что нововведение разовьет банковский сектор и банковские услуги, среди которых установление POS-терминалов в сельской местности.
Следует отметить, что если граждане до сентября не определятся с банком, то орган, осуществляющий выплату, самостоятельно откроет банковские счета в уполномоченном банке. Получателя об этом проинформируют.
Напомним, решение об отказе от услуг "Укрпочты" подняло волну недовольства у населения. Но эксперты уверяют, что количество пенсионеров, которые пользуются услугами "Укрпочты", ежегодно уменьшается из-за перехода на обслуживание в банках.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, когда, кому и на сколько повысят пенсию в Украине в 2021 году. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о сроках и суммах индексации пенсий и рассказал, что будет три этапа повышения.
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