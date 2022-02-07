В Украине дорожает сливочное масло: сколько придется платить

В Украине растет цена на сливочное масло. Об этом передает издание Agrotrend.

Сливочное масло. Фото из открытых источников

В Украине продолжает расти цена на сливочное масло. Как указывается в материале, по состоянию на начало февраля 2022 года ценник вырос на семь процентов в сравнении с серединой января.

По данным издания, двухсотграммовую упаковку сливочного масла в Украине можно приобрести за 54,46 грн/кг. Сообщается, что такая тенденция обусловлена сразу несколькими факторами:

• уменьшение производства сливочного масла в Украине;

• повышение цены на масло в Евросоюзе, который является основным импортером данного продукта в нашу страну;

• рост в цене сырья для выработки масла (молока) и других составляющих себестоимости.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о индексе счастья. Большинство украинцев довольны жизнью, но Украина занимает последние места в рейтинге по индексу счастья. на каком месте Украина в мировом рейтинге.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Лукашенко грозится оставить Украину без топлива и электроэнергии. Александр Лукашенко открыто заявил, что поддержит Путина в противостоянии с Украиной.

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