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В Украине дорожает сливочное масло: сколько придется платить

В Украине ценник на масло вырос на 7%

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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В Украине растет цена на сливочное масло. Об этом передает издание Agrotrend. 

В Украине дорожает сливочное масло: сколько придется платить

Сливочное масло. Фото из открытых источников

В Украине продолжает расти цена на сливочное масло. Как указывается в материале, по состоянию на начало февраля 2022 года ценник вырос на семь процентов в сравнении с серединой января. 

По данным издания, двухсотграммовую упаковку сливочного масла в Украине можно приобрести за 54,46 грн/кг. Сообщается, что такая тенденция обусловлена сразу несколькими факторами:

• уменьшение производства сливочного масла в Украине;

• повышение цены на масло в Евросоюзе, который является основным импортером данного продукта в нашу страну;

• рост в цене сырья для выработки масла (молока) и других составляющих себестоимости.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о индексе счастьяБольшинство украинцев довольны жизнью, но Украина занимает последние места в рейтинге по индексу счастья. на каком месте Украина в мировом рейтинге.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Лукашенко грозится оставить Украину без топлива и электроэнергииАлександр Лукашенко открыто заявил, что поддержит Путина в противостоянии с Украиной. 

Читайте также о том, что террористы завербовали профессионального топографа, чтобы та шпионила за украинской армией. Оперативники СБУ установили, что жительница Волновахского района была завербована в конце 2020 года знакомым, перешедшим на сторону боевиков. Как рассказали в Службе безопасности Украины, данные, которые передавала задержанная представляют угрозу для территориальной целостности и суверенитета нашего государства. 


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Источник: https://agrotrend.com.ua/cziny-na-vershkove-maslo-v-ukrayini-prodovzhuyut-zrostaty/
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Обсуждения

Сергей!

сегодня, 19:52

Какой дурак Вам сказал,что украинцы довольны?У вас совесть есть? Не обижайтесь потом2когда вас грабить будят.

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