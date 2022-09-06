В Украине ограничили снятие наличных с карт и переводы: о чем идет речь

Пока в Украине действует военное положение, Нацбанком были введены определенные ограничения. На такой шаг в НБУ пошли для того, чтобы финансовая система Украины не испытывала на себе большую нагрузку, в частности, из-за того, что наши соотечественники, имеющие большие средства на счетах, не начали массово снимать наличные. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет сайт "Обозреватель".

Деньги. Фото из открытых источников

Например, стоит обратить внимание, что в кассе банка можно получить максимум 100 тыс. грн в день (если собираетесь получить большую сумму, нужно заранее предупредить об этом банк).

У разных банков действуют разные ограничения. Например, в банкоматах "Привата" можно снять максимум 15 тыс. грн с карты другого банка (с карты своего банка действуют более высокие лимиты). В иностранной валюте можно снять 100 тысяч гривен в эквиваленте.

В кассах супермаркетов можно снять до 6 тысяч гривен. А за границей в банкоматах – 12,5 тыс. грн в неделю; за границу можно отправить до 100 тыс. грн. в месяц в эквиваленте.

Национальный банк рекомендовал финучреждениям ввести ограничения, прежде всего, во избежание масштабного вывода капитала. В период полномасштабной войны любая финансовая система под угрозой краха. Украинские банки не просто выдержали первые полгода агрессии, но и продолжили обеспечивать финансовую стабильность и сохранять ликвидность. А дополнительный контроль и верификация способ избежать использования украинской банковской системы оккупантами для кражи активов.

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