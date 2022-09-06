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В Украине ограничили снятие наличных с карт и переводы: о чем идет речь

Ограничения позволяют банкам избежать массового оттока капитала

сегодня, 10:08
Автор:

Кравцев Сергей
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Пока в Украине действует военное положение, Нацбанком были введены определенные ограничения. На такой шаг в НБУ пошли для того, чтобы финансовая система Украины не испытывала на себе большую нагрузку, в частности, из-за того, что наши соотечественники, имеющие большие средства на счетах, не начали массово снимать наличные. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет сайт "Обозреватель".

В Украине ограничили снятие наличных с карт и переводы: о чем идет речь

Деньги. Фото из открытых источников

Например, стоит обратить внимание, что в кассе банка можно получить максимум 100 тыс. грн в день (если собираетесь получить большую сумму, нужно заранее предупредить об этом банк).

У разных банков действуют разные ограничения. Например, в банкоматах "Привата" можно снять максимум 15 тыс. грн с карты другого банка (с карты своего банка действуют более высокие лимиты). В иностранной валюте можно снять 100 тысяч гривен в эквиваленте.

В кассах супермаркетов можно снять до 6 тысяч гривен. А за границей в банкоматах – 12,5 тыс. грн в неделю; за границу можно отправить до 100 тыс. грн. в месяц в эквиваленте.

Национальный банк рекомендовал финучреждениям ввести ограничения, прежде всего, во избежание масштабного вывода капитала. В период полномасштабной войны любая финансовая система под угрозой краха. Украинские банки не просто выдержали первые полгода агрессии, но и продолжили обеспечивать финансовую стабильность и сохранять ликвидность. А дополнительный контроль и верификация способ избежать использования украинской банковской системы оккупантами для кражи активов.

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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/ukraintsyam-obmezhili-znyattya-gotivki-z-kartok-ta-perekazi-yaki-obmezhennya-diyut.htm?_gl=1*w1kpq7*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTY2MjQ0MjM3Mi42NzYuMC4xNjYyNDQyMzc2LjU2LjAuMA..
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