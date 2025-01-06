В Украине по итогам 2024 года рынок инвестиций и сделок M&A достиг отметки $1,2 млрд

Согласно анализу InVenture, общая стоимость объявленных и завершенных соглашений M&A в Украине за 2024 год, включая корпоративные операции, венчурные транзакции в технологическом секторе, а также соглашения по приватизации государственного имущества и продаже залоговых активов составила около $1,2 млрд. Однако, учитывая низкую публичность и ограниченную прозрачность сделок, можно предположить, что фактический объем рынка был несколько больше и может достигать примерно $1,5 млрд.

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По сравнению с 2023 годом, общий объем M&A сделок в 2024 году снизился на 30% по стоимости, однако по количеству сделок наблюдалось определенное оживление на инвестиционном рынке. Количество сделок M&A в Украине стоимостью свыше $0,5 млн выросло более чем на 20%, достигнув 113 сделок по сравнению с 91 соглашением в 2023 году.

С иностранными инвесторами было связано 45% общего количества сделок, а их доля в стоимостном выражении составила 60%.

В отраслевом разрезе лидером по количеству и стоимости сделок стал сектор ИТ, технологий и телекоммуникаций, в котором было зафиксировано 41 соглашение на общую сумму $496 млн. Второе место по объему сделок заняли строительство и недвижимость с 29 сделками на сумму $202 млн. Третьим по инвестиционной активности стал аграрный сектор, где было заключено по меньшей мере 11 крупных сделок на сумму $129 млн. Добывающая промышленность также оставалась в центре внимания инвесторов, из более чем $100 млн, инвестированных в 8 сделок.

Как ранее писал портал "Комментарии", премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел конструктивные переговоры с Игнацио Кассисом, руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, во время Конференции по противоминной деятельности в Лозанне. Основной темой встречи стало обсуждение поддержки восстановления Украины, получившей новые перспективы благодаря обязательствам Швейцарии инвестировать 5 млрд франков до 2036 года.