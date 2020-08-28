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Главная Новости Бизнес финансы В Украине предлагают ввести надбавки к пенсиям: кому из пенсионеров может повезти
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В Украине предлагают ввести надбавки к пенсиям: кому из пенсионеров может повезти

С 2021 года пенсионеры определенного возраста могут получить доплаты к пенсиям

сегодня, 14:16
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине предлагается ввести доплаты пенсионерам 75-80 лет. Соответствующий проект постановления Кабинета министров подготовило Министерство социальной политики Украины, который прислали на согласование профсоюзов, говорится на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Так, документ "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году" предусматривает, что с 1 марта следующего года украинцам от 80 лет будут начислять до 500 грн в месяц, если их пенсия меньше средней заработной платы. Кроме того, если и с учетом 500-гривневой доплаты пенсия составит менее 2600 грн, то обещают выделять дополнительные средства.

В Украине предлагают ввести надбавки к пенсиям: кому из пенсионеров может повезти

К тому же, до 400 грн компенсации предлагают платить с 1 июля следующего года пенсионерам от 75 до 80 лет, у которых пенсия не достигает размера средней зарплаты. Как и в случае выше, будут устанавливать дополнительную доплату, чтобы пенсия достигала 2500 грн.

Напомним, с целью эффективнее помогать наименее защищенным в социальном плане украинцам, Минсоцполитики хочет ввести проверку государственных выплат. Эксперты настроены на эту затею скептически.


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