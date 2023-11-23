Верховная Рада увеличила налог на прибыль банков: реакция банкиров

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Slava Kot
Верховная Рада большинством голосов приняла законопроект 9656-д, предусматривающий временное повышение налога на прибыль банков до 50% за 2023 год и на 25% в последующие годы. Предыдущая ставка налога на прибыль для банков составяла 18%.
В Украине увеличен налог на прибыль банков. Фото из открытых источников
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что первоначально законопроект должен был увеличить ставку для банков до 36% в 2024-25 годах, однако по настоянию МВФ, Минфина и НБУ текст был изменен, а налог уменьшен до 25%. Согласно подсчетам Минфина, новый законопроект на налог на прибыль банков принесет в казну в 2023 году около 25 млрд гривен, а в последующие годы еще 6-7 млрд.
На принятие закона на налог на прибыль банков отреагировала представительница Com In Bank Татьяна Путинцева.
Несмотря на это, Путинцева выразила понимание таких действий со стороны правительства страны из-за войны в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине ограничили ставки по микрокредитам.
Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об изменениях для ФЛП 2 и 3 групп.
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