Верховная Рада увеличила налог на прибыль банков: реакция банкиров

Верховная Рада большинством голосов приняла законопроект 9656-д, предусматривающий временное повышение налога на прибыль банков до 50% за 2023 год и на 25% в последующие годы. Предыдущая ставка налога на прибыль для банков составяла 18%.

В Украине увеличен налог на прибыль банков. Фото из открытых источников

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что первоначально законопроект должен был увеличить ставку для банков до 36% в 2024-25 годах, однако по настоянию МВФ, Минфина и НБУ текст был изменен, а налог уменьшен до 25%. Согласно подсчетам Минфина, новый законопроект на налог на прибыль банков принесет в казну в 2023 году около 25 млрд гривен, а в последующие годы еще 6-7 млрд.

На принятие закона на налог на прибыль банков отреагировала представительница Com In Bank Татьяна Путинцева.

"Конечно для нас, украинских банкиров, эту новость трудно назвать положительной. Увеличение налогообложения, а также невозможность засчитывать в 2023 году как прибыль убытки прошлых лет, приведет к уменьшению возможностей развития украинской банковской системы. Не будет способствовать развитию и нарушение принципа предсказуемости налогообложения, ведь большая ставка применяется уже к текущему налоговому периоду", — пишет в Facebook Татьяна Путинцева.

Несмотря на это, Путинцева выразила понимание таких действий со стороны правительства страны из-за войны в Украине.

"Но мы понимаем, в какое время мы живем. Понимаем критические потребности Сил Обороны Украины в долгосрочном финансировании. Понимаем свою ответственность за сохранение нашей страны. Поэтому выполняем закон и двигаемся дальше к нашей победе!", — написала Путинцева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине ограничили ставки по микрокредитам.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об изменениях для ФЛП 2 и 3 групп.