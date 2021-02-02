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Власть может повысить пенсию до 30 тысяч гривен одной категории украинцев - кто это будет

Пенсия чернобыльцев может значительно повыситься

сегодня, 17:45
Автор:

Кириєнко Анна

Верховная Рада рассмотрит проект закона, который предусматривает повышение пенсии чернобыльцам. Об этом сообщает онлайн-издание "Главком".

Власть может повысить пенсию до 30 тысяч гривен одной категории украинцев - кто это будет

Некоторым украинцам могут повысить пенсию до 30 000 грн. Фото: wz.lviv.ua

Если ВР примет соответствующий законопроект, пенсию людям, пострадавшим от Чернобыльской аварии повысят до 30 000 гривен.

Согласно инициативе пенсии смогут увеличиться у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с катастрофой. Кроме того, на повышенную выплату могут ожидать граждане, принимавшие непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий, и в результате чего получили инвалидность.

Напомним, что сейчас размер пенсии этой категории украинского населения составляет 17 690 гривен, которые приравниваются к 10 прожиточным минимумам для нетрудоспособных граждан.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект, регулирующий функционирование воздушных "беспилотников". За соответствующий документ под номером 3716 отдали свои голоса 278 народных избранников.

Во время представления законопроекта докладчик Петр Павловский отметил, что в Украине стремятся отрегулировать правила использования беспилотных воздушных судов гражданской авиации. Простыми словами — "дроны", которые используются как рядовыми гражданами, так и представителями бизнес-сферы. Законопроектом предусматривается выделение требований к авиатехнике и ее использования. О подробностях решение читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что в Украине планируют существенно расширить конституционные полномочия президента. Данный вопрос депутаты Верховной Рады рассмотрят в ноябре 2021 года. Детали можно прочитать в нашем материале.


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Источник: https://glavcom.ua/economics/finances/pensioneram-pidvishchat-viplati-do-30-tis-grn-v-uryadi-pidgotuvali-zakonoproekt-734047.html
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