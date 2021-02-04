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За 10 копеек готовы заплатить тысячи гривен: монета может попасться любому

Отличить редкие 10 копеек от обычных можно с помощью изображения герба, количества и размещения ягод и ребер монеты

сегодня, 10:52 comments2251
Автор:

Елизавета Черных

Монеты номиналом 10 копеек 1992 года нумизматы готовы купить от 20 до 14 000 гривен. Об этом рассказали на профильном ресурсе Monety. 

За 10 копеек готовы заплатить тысячи гривен: монета может попасться любому

За 10 копеек готовы заплатить тысячи гривен - фото из открытых источников

Сообщается, что оформление монет одинаковое: на аверсе расположен трезубец и надписи "Україна 1992". На реверсе указан номинал "10 копійок". Отличить редкие 10 копеек от обычных можно с помощью изображения герба, количества и размещения ягод, ребер монеты. 

Наиболее дорогостоящая монета, которую оценивают в 14 тысяч гривен, имеет выпуклый щит, в нем вдавленный трезубец (английский чекан). Также у таких монет гурт выполнен с мелкой насечкой. 

За 10 копеек готовы заплатить тысячи гривен: монета может попасться любому - фото 2

Более дешевый вариант 10 копеек оценивается нумизматами в 150 гривен и имеет крупную насечку, острый средний зуб трезубца. 

За 10 копеек готовы заплатить тысячи гривен: монета может попасться любому - фото 3

Портал также показывает, как выглядит монета, которую можно продать, к примеру, за 1200 гривен. Такие 10 копеек имеют единицу даты с хвостиком, шесть ягод в шестой грозди и мелкий гурт. 

За 10 копеек готовы заплатить тысячи гривен: монета может попасться любому - фото 4

На портале также сообщают, что наиболее распространенными и дешевыми являются монеты разновидности 2.1ДАм, которые имеют мелкую насечку на гурте. За такие 10 копеек готовы платить гораздо меньше — от 70 до 100 гривен. 

В материале также отмечено, что если монета является действительно очень ценной, нумизматы захотят посмотреть на нее в живую, чтоб убедиться, что это на самом деле дорогостоящий экземпляр. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что НБУ пустил в оборот монету, посвященную этническим отношениям Украины и  Беларуси. По словам пресс-службы ведомства, таким образом главный банк Украины отдает дань духовной песенной традиции, которая существовала с конца XVI века на всей нынешней территории Украины и Беларуси.



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Источник: http://monety.in.ua/obikhodnye-monety/311-10-kopeek-1992-g-ukraina
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