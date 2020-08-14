Зеленский приказал выделить гуманитарную помощь Ливану

Украина решила оказать гуманитарную помощь Ливану, чтобы помочь стране в преодолении последствий трагического взрыва в Бейруте, произошедшего десять дней назад. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, информирует пресс-служба Офиса президента.

Документ появился на сайте ОП сегодня, 14 августа. Указ предусматривает, что Украина направит Ливанской Республике гуманитарный груз, который поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрыва в бейрутском порту.

Согласно указу президента, Кабинет Министров Украины должен безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи.

Напомним, количество жертв из-за мощного взрыва в Бейруте перевалило за 200. Так, власть начинает признавать, что не оправдала надежды граждан. В частности, топ-чиновница ливанского правительства ушла в отставку: пост покинула в ходе антиправительственных митингов в Бейруте министр информации Мана Абдель Самад.

Ранее сообщалось, как в Украине хранится селитра. Проверить это решили после горького опыта в Бейруте.

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