Директор СП "Энергосбыт" назвал реальную стоимость отопления для киевлян: сколько недоплачивают украинцы

Директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин заявил, что по экономически обоснованным показателям цена отопления домов для киевлян должна быть выше на 45-50% от действующего сегодня тарифа.

Какова реальная цена отопления для киевлян. Фото: Freepik

Во время брифинга в "Киевинформе" по итогам отопительного сезона 2024/2025, Константин Лопатин рассказал, какова реальная стоимость отопления домов для киевлян. По его словам, это средства, которые предприятие не получает из-за действующего тарифа, а соответственно не может провести лучшее осовременивание системы и услуг.

"Разница между экономически обоснованной стоимостью отопления и той стоимостью, которая применяется для расчетов с нашими клиентами, составляет уже примерно 45-50% от действующего тарифа. Это те средства, которые недополучает наше предприятие и которые можно было бы направить на более основательную модернизацию", – сказал Лопатин.

Директор СП "Энергосбыт" отметил, что в течение шести лет тариф на отопление и горячую воду оставался без изменений и по теплу составляет 1654 грн/Гкал. По словам Лопатина, реальная стоимость этих услуг примерно на половину выше.

Константин Лопатин рассказал, что с начала отопительного сезона задолженность киевлян за теплоснабжение и горячее водоснабжение выросла на 6,5% и составляет 8 млрд гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Украина прошла отопительный сезон. Эксперты указывают, что стабильное и беспроблемное прохождение отопительного сезона было не во всех регионах.

Также "Комментарии" писали, что киевлянам объяснили, как получить перерасчет за отопление и горячую воду.