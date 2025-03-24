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Директор СП "Энергосбыт" назвал реальную стоимость отопления для киевлян: сколько недоплачивают украинцы

Сколько должны платить киевляне за отопление, по мнению директора СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго".

сегодня, 13:47
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Slava Kot

Директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин заявил, что по экономически обоснованным показателям цена отопления домов для киевлян должна быть выше на 45-50% от действующего сегодня тарифа.

Директор СП "Энергосбыт" назвал реальную стоимость отопления для киевлян: сколько недоплачивают украинцы

Какова реальная цена отопления для киевлян. Фото: Freepik

Во время брифинга в "Киевинформе" по итогам отопительного сезона 2024/2025, Константин Лопатин рассказал, какова реальная стоимость отопления домов для киевлян. По его словам, это средства, которые предприятие не получает из-за действующего тарифа, а соответственно не может провести лучшее осовременивание системы и услуг.

"Разница между экономически обоснованной стоимостью отопления и той стоимостью, которая применяется для расчетов с нашими клиентами, составляет уже примерно 45-50% от действующего тарифа. Это те средства, которые недополучает наше предприятие и которые можно было бы направить на более основательную модернизацию", – сказал Лопатин.

Директор СП "Энергосбыт" отметил, что в течение шести лет тариф на отопление и горячую воду оставался без изменений и по теплу составляет 1654 грн/Гкал. По словам Лопатина, реальная стоимость этих услуг примерно на половину выше.

Константин Лопатин рассказал, что с начала отопительного сезона задолженность киевлян за теплоснабжение и горячее водоснабжение выросла на 6,5% и составляет 8 млрд гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Украина прошла отопительный сезон. Эксперты указывают, что стабильное и беспроблемное прохождение отопительного сезона было не во всех регионах.

Также "Комментарии" писали, что киевлянам объяснили, как получить перерасчет за отопление и горячую воду.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sgx7rVM4_Sc&ab_channel=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D
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