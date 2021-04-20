Кабмин ужесточит требования для получения субсидий на коммуналку

Кабинет министров Украины усиливает требования для получения субсидий на коммуналку. Переназначения субсидий будет проходить с первого мая. Данную информацию сообщили на официальной Facebook-странице Министерства социальной политики.

Субсидии в Украине: получить выплату от государства будет труднее. Фото: delo.ua

Заместитель председателя Минсоцполитики Виталий Музыченко объясняет, почему было принято такое решение. По результатам верификации выплат жилищных субсидий не все получатели реально нуждаются в помощи в виде субсидий.

Политик приводит примеры — нередко человек, оформивший субсидию уже через некоторое время покупает валюту в больших размерах (до миллиона гривен).

"Субсидия — это адресная социальная помощь тем, кто не может, а не тем, кто не хочет платить за коммунальные услуги", — отмечает Виталий Музыченко.

Поэтому перед тем, как получить субсидию, соответствующие органы должны подробнее пересматривать имущественное положение граждан. Особое внимание будут обращать на полученные дивидендов от ценных бумаг, а также на доходы от депозитов.

Ранее сообщалось, может ли субсидия спасти от задолженности за коммунальные услуги. По словам эксперта, даже если вам начислят субсидию, она в некоторых случаях не спасет от долга за коммуналку. Олег Пендзин объясняет, что за счет субсидии уменьшается платеж только на социально-определенную площадь жилья. Если вы проживаете в большой квартире, за дополнительные квадратные метры придется заплатить в полном объеме. Если такой возможности нет — придется влезать в долги. Подробнее об этом вопросе читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что украинцы имеют право получить субсидию не только, если являются собственниками жилья, и в случае, если они арендуют квартиру или дом. Как это сделать узнавайте здесь.

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